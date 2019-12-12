Стоимость проезда ещё в семи маршрутках решили поднять на 5 рублей

Маршрутки начали повышать цены на проезд вслед за ростом тарифов на общественном транспорте

Ещё в нескольких новосибирских маршрутках повысятся цены на проезд — с 20 декабря пассажирам придётся платить на 5 рублей больше.

— В связи с неоднократным повышением розничных цен на моторное топливо, запасные части, и в соответствии с Федеральным Законом № 220 -ФЗ, с 20 декабря 2019 года увеличивается стоимость проезда до 35 рублей, — сообщается в объявлении для пассажиров маршрутки «№ 45» («Ключ-Камышенское плато — ТЦ Большая медведица»).