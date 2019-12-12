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Стоимость проезда ещё в семи маршрутках решили поднять на 5 рублей

Цены повысятся с 20 декабря

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Маршрутки начали повышать цены на проезд вслед за ростом тарифов на общественном транспорте

Маршрутки начали повышать цены на проезд вслед за ростом тарифов на общественном транспорте

Ещё в нескольких новосибирских маршрутках повысятся цены на проезд — с 20 декабря пассажирам придётся платить на 5 рублей больше. 

— В связи с неоднократным повышением розничных цен на моторное топливо, запасные части, и в соответствии с Федеральным Законом № 220-ФЗ, с 20 декабря 2019 года увеличивается стоимость проезда до 35 рублей, — сообщается в объявлении для пассажиров маршрутки «№ 45» («Ключ-Камышенское плато — ТЦ Большая медведица»). 

Кроме 45-го маршрута, с 20 декабря на 5 рублей повысят цены на проезд в маршрутках: № 63 («Ключ-Камышенское плато — Дюканова»), № 29, 29а («кольцевой маршрут Дмитрия Шмонина — пл. Станиславского — Тульский мост — Дмитрия Шмонина»), № 44, 44а («Сад им. Дзержинского — Вокзал Главный — Никитина — Сад им. Дзержинского»), № 14 («Татьяны Снежиной — ТЭЦ-5»), — сообщили в компании ПАТП-5, обслуживающей эти маршруты. 

Цены на проезд вырастут на 5 рублей

Цены на проезд вырастут на 5 рублей

С 8 декабря тарифы выросли в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. Буквально через несколько дней перевозчики начали анонсировать рост цен в маршрутках — с 15 декабря вырастут цены на проезд в маршрутках № 5 и № 364. Перевозчик Эдуард Остапенко объяснил повышение тарифов тем, что выросли цены на запчасти, налоги, дизтопливо. 

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транспортповышение тарифов на проезд
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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
12 дек 2019 в 14:06

Зачем вообще нужны маршрутки? сам езжу на бугатти тайп атлантик 1936 г.в.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 14:06

Повышают стоимость потому что на маршрутах никто не ездит сейчас, у всех личные авто.

12 дек 2019 в 14:08

Порядок бы навели в общественном транспорте, а потом повышали.... Согласна и больше платить, но не за проезд в грязном автобусе или маршрутке с зачастую хамоватым персоналом, при этом его ещё и не дождёшься