Стоимость проезда ещё в семи маршрутках решили поднять на 5 рублей

Ещё в нескольких новосибирских маршрутках повысятся цены на проезд — с 20 декабря пассажирам придётся платить на 5 рублей больше.
— В связи с неоднократным повышением розничных цен на моторное топливо, запасные части, и в соответствии с Федеральным Законом № 220-ФЗ, с 20 декабря 2019 года увеличивается стоимость проезда до 35 рублей, — сообщается в объявлении для пассажиров маршрутки «№ 45» («Ключ-Камышенское плато — ТЦ Большая медведица»).
Кроме 45-го маршрута, с 20 декабря на 5 рублей повысят цены на проезд в маршрутках: № 63 («Ключ-Камышенское плато — Дюканова»), № 29, 29а («кольцевой маршрут Дмитрия Шмонина — пл. Станиславского — Тульский мост — Дмитрия Шмонина»), № 44, 44а («Сад им. Дзержинского — Вокзал Главный — Никитина — Сад им. Дзержинского»), № 14 («Татьяны Снежиной — ТЭЦ-5»), — сообщили в компании ПАТП-5, обслуживающей эти маршруты.
С 8 декабря тарифы выросли в автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. Буквально через несколько дней перевозчики начали анонсировать рост цен в маршрутках — с 15 декабря вырастут цены на проезд в маршрутках № 5 и № 364. Перевозчик Эдуард Остапенко объяснил повышение тарифов тем, что выросли цены на запчасти, налоги, дизтопливо.