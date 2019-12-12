«Буксуем в частном секторе»: в скорой рассказали сколько машин в день застревает в снегу

В Новосибирске из-за неочищенного снега застревают машины скорой помощи — в основном автомобилям трудно проехать в частном секторе города.

— У нас пока не было длительных буксовок, которые повлияли бы на оказание помощи и мы не смогли куда-то доехать. Но факты буксовки всё-таки зафиксированы. По отчётам около десятка фактов в день, но если учесть, что мы выполняем около двух тысяч вызовов в день, то в принципе это небольшая цифра.Чаще всего буксуем в частном секторе, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.