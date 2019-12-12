12 декабря четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 63.57
eur 70.46
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 63.57
eur 70.46

Все новости

Все новости
Город

«Буксуем в частном секторе»: в скорой рассказали сколько машин в день застревает в снегу

В основном на вызволение машины из снега уходит около 15 минут

745
5 Обсудить

Поделиться

По данным специалистов, в среднем скорые застревают в снегу на 5–15 минут

По данным специалистов, в среднем скорые застревают в снегу на 5–15 минут

В Новосибирске из-за неочищенного снега застревают машины скорой помощи — в основном автомобилям трудно проехать в частном секторе города.

— У нас пока не было длительных буксовок, которые повлияли бы на оказание помощи и мы не смогли куда-то доехать. Но факты буксовки всё-таки зафиксированы. По отчётам около десятка фактов в день, но если учесть, что мы выполняем около двух тысяч вызовов в день, то в принципе это небольшая цифра.Чаще всего буксуем в частном секторе, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

По данным специалистов, в среднем скорые застревают в снегу на 5–15 минут.

За последние дни в Новосибирске отмечается рост числа обращений пациентов в местные травматологические пункты — об этом корреспонденту НГС рассказали в медицинских учреждениях Советского, Первомайского и Дзержинского районов. Чаще всего у горожан страдают руки.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

скорая помощьзабуксовала скорая
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

12 дек 2019 в 10:11

Есть быстрый хороший выход: пересадить чинуш с кукурузников на газели, а скорые на кукурузники. Тогда скорые перестанут застревать, а чинуши будут лучше заботиться об очистке улиц

12 дек 2019 в 10:24

Пора штрафы за не чищенные дороги вводить. Драконовские!! Думаю, 50000 рублей с каждого ч/д хватит!! Тогда и трактор вовремя найдут, а счета потом пусть мэрии выставляют!! (на неё всё-равно надежды нет)

Валентина
12 дек 2019 в 10:21

На переулках Костычева ни разу снег не чистили, ни проехать, ни пройти по улицам.