«Тойота» отлетела в ограждение после удара о «Вольво» на Ипподромской

Сегодня рано утром на пересечении Ипподромской и Гоголя в Центральном районе Новосибирска случилось ДТП с пострадавшим.
Фотографии с места аварии появились в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
По информации паблика, около 6 часов утра на пересечении Гоголя и Ипподромской столкнулись универсал Volvo и седан Toyota. После столкновения Toyota врезалась в защитное ограждение. Водителя этой машины увезли на скорой помощи; по наблюдениям очевидца, пострадавший был в сознании.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на перекрёстке затруднено незначительно. Корреспондент НГС выясняет подробности.
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Накануне фура смяла легковую машину на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска. Попавший в аварию седан получил существенные повреждения.