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Происшествия

«Тойота» отлетела в ограждение после удара о «Вольво» на Ипподромской

ДТП случилось на перекрёстке с Гоголя — рядом с местом аварии собралась небольшая пробка

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На месте работал экипаж ДПС

На месте работал экипаж ДПС

Сегодня рано утром на пересечении Ипподромской и Гоголя в Центральном районе Новосибирска случилось ДТП с пострадавшим.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

По информации паблика, около 6 часов утра на пересечении Гоголя и Ипподромской столкнулись универсал Volvo и седан Toyota. После столкновения Toyota врезалась в защитное ограждение. Водителя этой машины увезли на скорой помощи; по наблюдениям очевидца, пострадавший был в сознании.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на перекрёстке затруднено незначительно. Корреспондент НГС выясняет подробности.

Рядом с местом аварии собралась небольшая пробка

Рядом с местом аварии собралась небольшая пробка

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Накануне фура смяла легковую машину на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска. Попавший в аварию седан получил существенные повреждения. 

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ДТП с пострадавшим
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КОММЕНТАРИИ (1)

12 дек 2019 в 08:33

Хороший автомобиль вольво, надежный крепкий и управляемый, у тойот таких качеств, увы, нет.