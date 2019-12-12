«Тойота» отлетела в ограждение после удара о «Вольво» на Ипподромской

Сегодня рано утром на пересечении Ипподромской и Гоголя в Центральном районе Новосибирска случилось ДТП с пострадавшим.

Фотографии с места аварии появились в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

По информации паблика, около 6 часов утра на пересечении Гоголя и Ипподромской столкнулись универсал Volvo и седан Toyota. После столкновения Toyota врезалась в защитное ограждение. Водителя этой машины увезли на скорой помощи; по наблюдениям очевидца, пострадавший был в сознании.