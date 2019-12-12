12 декабря четверг
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 0/10
usd 63.57
eur 70.46
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 0/10
usd 63.57
eur 70.46

Все новости

Все новости
Происшествия

В Краснодарском крае из-за тумана разбился боевой вертолёт. Экипаж погиб

Сначала Ми-28 пропал с радаров, а потом стало известно о крушении

61
Обсудить

Поделиться

На борту было двое пилотов

На борту было двое пилотов

Поздно вечером 11 декабря в Краснодарском крае разбился боевой вертолёт Ми-28 «Ночной охотник». Первыми об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Baza.

Сначала сообщалось о том, что вертолёт, приписанный к 55-му отдельному кореновскому полку, пропал с радаров, а пилот перестал отвечать диспетчеру.

Позже потерпевший крушение вертолёт обнаружили возле станицы Платнировская, которая находится в двух километрах от кореновского аэродрома, но пилоты не могли посадить там вертолёт из-за сильного тумана в Краснодарском крае.

На момент ЧП на борту вертолёта Ми-28 находились два члена экипажа — командир эскадрильи Руслан Кушниренко и второй пилот подполковник Алексей Склянкин. Оба погибли. Вертолёт полностью разрушен.

ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах Краснодарского края сообщает, что вертолёт разбился при жёсткой посадке.

— Экипаж не выжил. Нашли его [вертолёт]. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю — жесткая посадка», — сообщает ТАСС.

К месту аварии для расследования направили комиссию Главного командования ВКС. 

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Краснодарский крайразбился вертолеткрушение вертолёта
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!