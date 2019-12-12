В Краснодарском крае из-за тумана разбился боевой вертолёт. Экипаж погиб

Поздно вечером 11 декабря в Краснодарском крае разбился боевой вертолёт Ми-28 «Ночной охотник». Первыми об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал Baza.



Сначала сообщалось о том, что вертолёт, приписанный к 55-му отдельному кореновскому полку, пропал с радаров, а пилот перестал отвечать диспетчеру.



Позже потерпевший крушение вертолёт обнаружили возле станицы Платнировская, которая находится в двух километрах от кореновского аэродрома, но пилоты не могли посадить там вертолёт из-за сильного тумана в Краснодарском крае.

