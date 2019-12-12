Рейс из Китая в Новосибирск задержали на 27 часов

Вылет рейса авиакомпании S7 из китайского города Урумчи в Новосибирск задержали на 27 часов.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 5740 должен был приземлиться в Новосибирске в 06:05 в среду, 11 декабря. Однако сейчас предполагаемое время вылета — 12 декабря, 10:20.
— Рейс задержан по метеоусловиям. Там очень сильный туман, — пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской новосибирского аэропорта.
Из-за задержки самолёта вылет обратно в Урумчи из Толмачёво также перенесли с 00:40 на 05:00 12 декабря.
В конце ноября 17 человек больше суток не могли вылететь из Новосибирска, потому что ждали самолёта.