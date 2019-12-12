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Страна и мир

Рейс из Китая в Новосибирск задержали на 27 часов

Причиной задержки стал сильный туман

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Рейс должен был приземлиться в Новосибирске вчера утром

Рейс должен был приземлиться в Новосибирске вчера утром

Вылет рейса авиакомпании S7 из китайского города Урумчи в Новосибирск задержали на 27 часов. 

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, рейс S7 5740 должен был приземлиться в Новосибирске в 06:05 в среду, 11 декабря. Однако сейчас предполагаемое время вылета — 12 декабря, 10:20.

Самолёт должен был приземлиться в Новосибирске ещё утром в среду

Самолёт должен был приземлиться в Новосибирске ещё утром в среду

— Рейс задержан по метеоусловиям. Там очень сильный туман, — пояснили корреспонденту НГС в диспетчерской новосибирского аэропорта.

Из-за задержки самолёта вылет обратно в Урумчи из Толмачёво также перенесли с 00:40 на 05:00 12 декабря.

Время вылета у Урумчи также изменилось

Время вылета у Урумчи также изменилось

В конце ноября 17 человек больше суток не могли вылететь из Новосибирска, потому что ждали самолёта.

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задержка авиарейсоваэропорт Толмачёво
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КОММЕНТАРИИ (1)

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12 дек 2019 в 02:02

На 27 часов в городе будет меньше китайцев. Отличная новость.