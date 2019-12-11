Новосибирский «Локомотив» обыграл команду из Франции на Кубке Европейской конфедерации

Вечером в среду, 11 декабря, в Новосибирске состоялась 1/16 финала кубка Европейской конфедерации волейбола, в ходе которой «Локомотив» обыграл команду «Шомон» из Франции.
«Спасибо родным трибунам за классную атмосферу в заключительном домашнем матче 2019 года! Самым результативным игроком стал Сергей Савин, который набрал 12 очков. В активе Павла Круглова 10 очков, у Константина Бакуна 9 очков (2 эйса), у Александра Ткачёва тоже 9 очков (5 блоков)», — сообщается в официальном сообществе ВК «Локомотив».
Новосибирская команда обыграла соперников во всех трёх сетах. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:20).
В минувший понедельник, 9 декабря, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду «Трактор» из Челябинска со счётом 2:1.