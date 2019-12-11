11 декабря среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 63.58
eur 70.39
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 63.58
eur 70.39

Все новости

Все новости
Спорт

Новосибирский «Локомотив» обыграл команду из Франции на Кубке Европейской конфедерации

Игра закончилась со счётом 3:0

76
Обсудить

Поделиться

Игра закончилась уверенной победой новосибирской команды

Игра закончилась уверенной победой новосибирской команды

Вечером в среду, 11 декабря, в Новосибирске состоялась 1/16 финала кубка Европейской конфедерации волейбола, в ходе которой «Локомотив» обыграл команду «Шомон» из Франции. 

«Спасибо родным трибунам за классную атмосферу в заключительном домашнем матче 2019 года! Самым результативным игроком стал Сергей Савин, который набрал 12 очков. В активе Павла Круглова 10 очков, у Константина Бакуна 9 очков (2 эйса), у Александра Ткачёва тоже 9 очков (5 блоков)», — сообщается в официальном сообществе ВК «Локомотив».

Новосибирская команда обыграла соперников во всех трёх сетах. Игра закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:13, 25:20).

В минувший понедельник, 9 декабря, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду «Трактор» из Челябинска со счётом 2:1.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

ВК Локомотивволейбол
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!