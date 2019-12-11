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В Новосибирске назвали места для крещенских купаний — показываем их на карте

Окунуться в воду можно будет 19 января

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В городе планируют организовать восемь мест для крещенских купаний

В городе планируют организовать восемь мест для крещенских купаний

В Новосибирске назвали места для грядущих крещенских купаний, которые состоятся 19 января. 

«На территории города планируется организовать восемь купелей. Это на одну больше, чем в прошлом году», — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Предварительно заявлена организация купелей по следующим адресам: микрорайон Затон (ул. Заобская, 97); озеро «Медвежье»; река Обь, пожарный причал МЧС; карьер на Юго-Западном жилмассиве; в Советском районе — ПКиО «У моря Обского»; в Калининском районе — озеро «Спартак»; в Октябрьском районе — в районе Бугринского моста; в Центральном округе — озеро «Жемчужина Сибири».

НГС публикует предварительную карту городских купелей.

Перед Крещением купели будут проверять на соответствие всем требованиям. Места для купания на льду должны быть не глубже, чем 1,2 метра, а ширина удобна для хвата перил, толщина льда — не менее 25 сантиметров. В майны будут пускать по одному человеку, чтобы избежать скопления людей на льду.

— Для безопасного проведения праздника необходимо наладить четкое взаимодействие всех служб, задействованных в организации купелей. Поэтому до 20 декабря необходимо официально подать заявки. При необходимости организаторы должны разработать маршруты подъездов и выездов к купелям, обозначить их временными указателями. Также необходимо организовать место парковки и рассмотреть возможность оборудования мест громкоговорящей связи для оповещения участников купания. Обязательным условием остается освещение купелей в темное время суток, — добавили в мэрии.

Список официально утверждённых купелей появится в январе следующего года.

В прошлом году на Крещение было всего –5 градусов, поэтому тысячи новосибирцев выстроились к купелям, чтобы окунуться в ледяную воду.

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крещенские купелиКрещение
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КОММЕНТАРИИ (2)

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11 дек 2019 в 19:40

От ты ащще странный ткой...Думаишь, еслиф я летом в той речушке не купралася, я в зиму в ниё полезу...аха...щас...Думаишь от холода фсякие скалапендры бацильные и их штаммы повымерзли? Есь ткая поговорка - "Дурень думкою багатіє"....😎

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11 дек 2019 в 19:40

Готовьтесь моржи ,купальни Вам уже готовятся 😉