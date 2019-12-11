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Происшествия

На «Октябрьской» пассажир вышел из вагона метро и упал на рельсы

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции

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Из-за падения пассажира на рельсы движение поездов остановилось на несколько минут

Из-за падения пассажира на рельсы движение поездов остановилось на несколько минут

Сегодня вечером 11 декабря в Новосибирске на станции метро «Октябрьская» на рельсы упал мужчина.

— В 16:40 на станции метро «Октябрьская» мужчина вышел из вагона поезда, который остановился, пошёл вперед и упал на рельсы перед кабиной машиниста. Сотрудники полиции устанавливают причину падения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, упавший мужчина жив.

Читательница НГС написала в редакцию, что на станции «Октябрьская» на некоторое время задержался поезд, ехавший в сторону площади Калинина. Пассажиров по громкой связи попросили освободить вагоны, также на станции бегали сотрудники полиции. Пока пассажиры ждали отправки состава, в другую сторону проехали три поезда. 

В пресс-службе Новосибирского метрополитена уточнили, что движение поездов прервалось на несколько минут — сейчас оно восстановлено. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известна какая-то дополнительная информация о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В июне подросток оказался на рельсах на станции метро «Студенческая»: очевидцы в соцсетях сообщили, что он спустился за упавшим телефоном.

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Новосибирский метрополитен
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КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
11 дек 2019 в 17:30

Наверно покемона ловил.

Яша
11 дек 2019 в 17:27

Голодный обморок поди

Фото пользователя
11 дек 2019 в 17:51

а зачем бегали сотрудники полиции?