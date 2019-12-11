На «Октябрьской» пассажир вышел из вагона метро и упал на рельсы

Сегодня вечером 11 декабря в Новосибирске на станции метро «Октябрьская» на рельсы упал мужчина.
— В 16:40 на станции метро «Октябрьская» мужчина вышел из вагона поезда, который остановился, пошёл вперед и упал на рельсы перед кабиной машиниста. Сотрудники полиции устанавливают причину падения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным полиции, упавший мужчина жив.
Читательница НГС написала в редакцию, что на станции «Октябрьская» на некоторое время задержался поезд, ехавший в сторону площади Калинина. Пассажиров по громкой связи попросили освободить вагоны, также на станции бегали сотрудники полиции. Пока пассажиры ждали отправки состава, в другую сторону проехали три поезда.
В пресс-службе Новосибирского метрополитена уточнили, что движение поездов прервалось на несколько минут — сейчас оно восстановлено.
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