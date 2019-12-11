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Дороги и транспорт

На площади Ленина разрешили ночную парковку — всё благодаря новогоднему городку

Власти отменили запрет на парковку временно

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Запрет перестанет действовать уже 15 декабря

Запрет перестанет действовать уже 15 декабря

В конце этой недели, 15 декабря, в Новосибирске отменят ограничения на ночную парковку на площади Ленина

— Временная отмена ограничения парковки будет действовать до окончания работы снежного городка на центральной аллее Театрального сквера, — объяснили в департаменте информационной политики мэрии.

Сейчас в районе зданий по адресу Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27 в ночное время действует ограничение — запрет остановки транспортных средств с 22:00 до 6:00.

Запрет начал действовать в июле 2019 года.

О том, что на площади Ленина запретят парковку, власти объявили в октябре прошлого года. Тогда в мэрии объясняли решение жалобами горожан, которым мешает шум. Предполагалось, что запрет начнёт действовать 25 октября, но знаки на площади не появились.

Позже власти объясняли, что запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства, но знаки не появились и в ноябре. В марте 2019 года мэрия объяснила, что запрет не работает, так как для установки знаков нужны тумбы — их планировали поставить летом.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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11 дек 2019 в 17:37

Там вообще парковка не нужна. Такси прекрасно доезжает до нужной точки, для остальных работает метро.

Фото пользователя
11 дек 2019 в 17:24

Теперь нищеброды из близлежащих домов, у кого нет денег на гараж, будут там на ночь ставить.

11 дек 2019 в 17:23

А потом, когда понаставят машины, выяснится что парковка запрещена и в мэрии пошутили😬