На площади Ленина разрешили ночную парковку — всё благодаря новогоднему городку

Сейчас в районе зданий по адресу Красный проспект, 25 и Красный проспект, 27 в ночное время действует ограничение — запрет остановки транспортных средств с 22:00 до 6:00.

В конце этой недели, 15 декабря, в Новосибирске отменят ограничения на ночную парковку на площади Ленина

О том, что на площади Ленина запретят парковку, власти объявили в октябре прошлого года. Тогда в мэрии объясняли решение жалобами горожан, которым мешает шум. Предполагалось, что запрет начнёт действовать 25 октября, но знаки на площади не появились.



Позже власти объясняли, что запрет на ночную парковку на площади Ленина отложили из-за Дня народного единства, но знаки не появились и в ноябре. В марте 2019 года мэрия объяснила, что запрет не работает, так как для установки знаков нужны тумбы — их планировали поставить летом.