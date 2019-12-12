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У новосибирца списали 3000 рублей за чужие поездки на «Яндекс.Такси»

Сам он был за полторы тысячи километров от места, где были совершены поездки

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Александру посоветовали заблокировать банковскую карту после списаний

Александру посоветовали заблокировать банковскую карту после списаний

Новосибирец лишился трёх тысяч рублей, которые у него списали за чужие поездки через сервис «Яндекс.Такси». Кто-то привязал к его карте в аккаунте дополнительный телефон. 

Как рассказал Александр, попросивший не указывать свою фамилию, СМС-уведомления о списании денег с банковской карты он получил ночью 11 декабря. Всего с его счета в пользу сервиса «Яндекс.Такси» было списано 3000 рублей. 

Обратившись в службу поддержки «Яндекс.Такси», Александр узнал, что заплатил за поездку на улицу Абовяна, которая находится на хуторе Ленинаван в Ростовской области.

Сам Александр в это время находился в Выборге, в гостинце.

— В этом месте я не то, что вчерашним вечером (10 декабря. — Прим. ред.), а вообще никогда в жизни не был. И даже знать не знал о таком населенном пункте на карте страны, — говорит он.

Именно на эту улицу уехал пассажир «Яндекс.Такси» за деньги Александра

Именно на эту улицу уехал пассажир «Яндекс.Такси» за деньги Александра

От службы поддержки он также узнал, что списания произошли после выполненных заказов, которые были сделаны с другого номера телефона. Почему этот номер оказался привязан к его карте, Александр не знает, он сам такой операции не производил и владельца телефона не знает. Сам по себе сервис «Яндекс.Такси» предусматривает возможность привязки к одной банковской карте сразу нескольких телефонов — по этому принципу оплачивать услуги могут корпоративные клиенты. 

После долгих переговоров в «Яндекс.Такси» лишь посоветовали Александру заблокировать банковскую карту, которая была привязана к аккаунту. Но деньги вернуть не обещали, ограничившись советом попросить опротестовать транзакции в банке выпустившем карту.

В компании «Яндекс» на запрос НГС ответили, что разбираются с ситуацией.

— Если кто-то использует для поездок данные чужой карты, мы готовы оказать всю необходимую помощь полиции, чтобы найти мошенников. Мы рекомендуем не передавать никому номер карточки и CVV код, чтобы исключить проблемы с недобросовестным использованием средств. Это единичные случаи, в целом банки проводят достаточно обширные информационные кампании по защите личных платежных средств, — сообщила сотрудник PR-службы сервиса «Яндекс.Такси» Ася Паноян. 

Неожиданные неприятности может принести и покупка с помощью банковской карты билетов на самолёт. Так, на прошлой неделе путешественница из Новосибирска из-за ошибки на сайте авиакомпании S7 Airlines пять раз оплатила билет из Сеула, но так и не купила его.

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"Яндекс.Такси"мошенничесвто
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КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
12 дек 2019 в 12:18

В следующий раз будет думать головой, а не мягким местом, когда данные банковской карты на всеобщее обозрение будет выставлять. Это хорошо ещё что 3 тысячи.... Наверное на карте больше не было.

Фото пользователя
12 дек 2019 в 12:11

Не понимаю тех кто привязывает всякие приложения к своей карте... Что у людей в головах...

Сильвестор
12 дек 2019 в 12:10

Пусть платит. Это деньги не большие и ничего страшного. Нет повода для беспокойства.