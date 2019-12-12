У новосибирца списали 3000 рублей за чужие поездки на «Яндекс.Такси»

Новосибирец лишился трёх тысяч рублей, которые у него списали за чужие поездки через сервис «Яндекс.Такси». Кто-то привязал к его карте в аккаунте дополнительный телефон.
Как рассказал Александр, попросивший не указывать свою фамилию, СМС-уведомления о списании денег с банковской карты он получил ночью 11 декабря. Всего с его счета в пользу сервиса «Яндекс.Такси» было списано 3000 рублей.
Обратившись в службу поддержки «Яндекс.Такси», Александр узнал, что заплатил за поездку на улицу Абовяна, которая находится на хуторе Ленинаван в Ростовской области.
Сам Александр в это время находился в Выборге, в гостинце.
— В этом месте я не то, что вчерашним вечером (10 декабря. — Прим. ред.), а вообще никогда в жизни не был. И даже знать не знал о таком населенном пункте на карте страны, — говорит он.
От службы поддержки он также узнал, что списания произошли после выполненных заказов, которые были сделаны с другого номера телефона. Почему этот номер оказался привязан к его карте, Александр не знает, он сам такой операции не производил и владельца телефона не знает. Сам по себе сервис «Яндекс.Такси» предусматривает возможность привязки к одной банковской карте сразу нескольких телефонов — по этому принципу оплачивать услуги могут корпоративные клиенты.
После долгих переговоров в «Яндекс.Такси» лишь посоветовали Александру заблокировать банковскую карту, которая была привязана к аккаунту. Но деньги вернуть не обещали, ограничившись советом попросить опротестовать транзакции в банке выпустившем карту.
В компании «Яндекс» на запрос НГС ответили, что разбираются с ситуацией.
— Если кто-то использует для поездок данные чужой карты, мы готовы оказать всю необходимую помощь полиции, чтобы найти мошенников. Мы рекомендуем не передавать никому номер карточки и CVV код, чтобы исключить проблемы с недобросовестным использованием средств. Это единичные случаи, в целом банки проводят достаточно обширные информационные кампании по защите личных платежных средств, — сообщила сотрудник PR-службы сервиса «Яндекс.Такси» Ася Паноян.
Неожиданные неприятности может принести и покупка с помощью банковской карты билетов на самолёт. Так, на прошлой неделе путешественница из Новосибирска из-за ошибки на сайте авиакомпании S7 Airlines пять раз оплатила билет из Сеула, но так и не купила его.