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Силовики пришли с обысками в администрацию парка «Сосновый бор»

На место выезжали сотрудники полиции

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В администрацию парка приехали полицейские

В администрацию парка приехали полицейские

Сегодня, 11 декабря, в администрации новосибирского парка «Сосновый бор» прошли обыски.

— Проводятся оперативные мероприятия сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, добавив, что не владеют подробностями.

В администрации парка культуры и отдыха «Сосновый бор» корреспонденту НГС порекомендовали обратиться за информацией в пресс-службу мэрии. До следственного управления СК России по Новосибирской области дозвониться пока не удаётся.

Ольга Хмелевская

Редакция НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос с просьбой уточнить, с чем связаны обыски.

Ольга Хмелевская

В конце ноября обыски прошли в здании управделами СО РАН. Причиной для разбирательства стал коттедж на улице Мальцева, в котором живёт бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев. По версии следствия,  бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский  заключил с Александром Асеевым договор служебного найма на этот дом, а в 2015 году коттедж приватизировала дочь Асеева. За это Эдуард Скубневский попал под уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

Ольга Хмелевская

Первые фотографии с места обысков появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

По неподтверждённой пока информации из паблика, обыски проходили в кабинете директора, бухгалтерии и других помещениях администрации парка. Все мероприятия проводились при поддержке бойцов ОМОН.

«Нового директора подозревают в присвоении имущества у прошлого руководителя», — сообщает «АСТ-54» со ссылкой на своего читателя.

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обыски
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КОММЕНТАРИИ (43)

Гость
11 дек 2019 в 15:16

Прошли обыски.Пресс-служба МВД инфой не владеет.
Значит делайте запрос в наркоконтроль, ФСБ, прокуратуру и СК.
Ведь кто то же должен был проводить обыск????
Хотя это может судебные пристава прикинулись силовиками и изымают очередной телевизор???

Фото пользователя
11 дек 2019 в 15:14

Да там поди весь парк уже растащили. А что, мэрия ведь не следит.

Фото пользователя
11 дек 2019 в 15:13

И что там у них опять? Стырили что-то? Ну неудивительно. У мэри из-под носа всегда уводят что-нибудь, контроля то нет никакого.