Силовики пришли с обысками в администрацию парка «Сосновый бор»

Редакция НГС направила в пресс-центр мэрии официальный запрос с просьбой уточнить, с чем связаны обыски.
В конце ноября обыски прошли в здании управделами СО РАН. Причиной для разбирательства стал коттедж на улице Мальцева, в котором живёт бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев. По версии следствия, бывший управляющий делами СО РАН Эдуард Скубневский заключил с Александром Асеевым договор служебного найма на этот дом, а в 2015 году коттедж приватизировала дочь Асеева. За это Эдуард Скубневский попал под уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Первые фотографии с места обысков появились в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
По неподтверждённой пока информации из паблика, обыски проходили в кабинете директора, бухгалтерии и других помещениях администрации парка. Все мероприятия проводились при поддержке бойцов ОМОН.
«Нового директора подозревают в присвоении имущества у прошлого руководителя», — сообщает «АСТ-54» со ссылкой на своего читателя.