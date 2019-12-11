Фура смяла Renault в жёсткой аварии на Фабричной

Сегодня днём фура смяла легковую машину на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска.
Попавший в аварию седан получил значительные повреждения.
— В ДТП на улице Фабричной никто не пострадал — ДТП с материальным ущербом, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков.
Он добавил, что на место выехал экипаж ГИБДД «для составления административного материала».
Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», происшествие случилось рядом с домом
Накануне утром на Гусинобродском шоссе фура сбила дверь припаркованного седана и задела водителя, который выходил из него. После этого грузовая машина скрылась, а водитель легковой попал в больницу с тяжёлой травмой руки.