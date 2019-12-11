Новый депутат и муж вице-мэра Анны Терешковой рассказал о планах и вспомнил про подковёрные интриги

Дмитрий Терешков — известный новосибирский бизнесмен, владелец «Сибирской хлебной корпорации» и супруг вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Он рассказал НГС, чем будет заниматься на новом месте и что значит для него получение мандата