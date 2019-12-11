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Политика

Новый депутат и муж вице-мэра Анны Терешковой рассказал о планах и вспомнил про подковёрные интриги

Дмитрий Терешков отметил, что хорошо знаком с предстоящей работой

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Дмитрий Терешков уже был депутатом Заксобрания в предыдущем созыве

Дмитрий Терешков уже был депутатом Заксобрания в предыдущем созыве

Дмитрий Терешков — известный новосибирский бизнесмен, владелец «Сибирской хлебной корпорации» и супруг вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. 

Он рассказал НГС, чем будет заниматься на новом месте и что значит для него получение мандата

— Я был депутатом предыдущего созыва, затем активно участвовал в выборах прошлого состава Заксобрания. По моим собственным сведениям, я там одержал победу, но некоторые события «подковёрного плана» с участием некоторых лиц помешали [моему] вхождению. Поэтому всё это время я был в списке под номером один в случае освобождения мандата депутатского. У меня был самый первый рейтинг по голосам среди «Единой России», — рассказал Терешков.

По словам депутата, работа ему понятна и известна.

— У меня очень высокая нагрузка, касающаяся области и правительства области, и без депутатства, что дел и так хватает. Мне эти дела что с депутатского кресла делать, что со своего обычного... Я исполняю поручения нашего правительства дорогого, губернатора и так далее. Мы сейчас занимаемся проработкой комплекса развития Военного городка № 17, который в центре города, формируем координационный совет при губернаторе, там достаточно много функций выполняем. Занимаемся формированием концепции межвузовского студенческого кампуса с конкретной проработкой проектов и так далее. С кругом товарищей (энтузиастов, спонсоров) мы занимаемся проработкой создания супершколы в Новосибирске: это будет прототип физматшколы, только с универсальным уклоном для талантливых детей. Я веду деятельность Премьер-клуба, куда входят 30 ведущих бизнесменов города. Я являюсь вторым соучредителем фонда «Живи!», в этом году мы проводим уже, кажется, пятнадцатый благотворительный рождественский вечер, каждый год мы собираем много миллионов рублей на покупку оборудования и операций для тяжело больных детей раковыми заболеваниями. Всё это моя общественная работа, — описал работу Терешков. 

По словам депутата, его новая должность «сама по себе ничего не даёт», кроме «абстрактного почёта и уважения». 

Дмитрий Терешков получил мандат Виктора Бамбуха, который ушёл на должность главы Баганского района. Сам Бамбух стал депутатом в июне 2019 года — тогда он пришёл на место экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова, которого сейчас обвиняют в экономических преступлениях.

Как рассказывал Дмитрий в разговоре с корреспондентом НГС в 2015 году, он окончил Институт народного хозяйства (ныне — Университет экономики и управления): «В те времена, когда я начинал учиться, факультет назывался МТС — материально-техническое снабжение, а потом "оптовая торговля средствами производства"». Говоря о высшем образовании, Дмитрий высказал мнение, что «в сегодняшних реалиях найма сотрудников вуз никакого значения не имеет».

Напомним, в 2017 году компания Дмитрия Терешкова «Сибирская хлебная корпорация» совместно с холдингом «Сибирский Гигант» открыли в Новосибирске огромную базу для овощей из Узбекистана — доля плодоовощной продукции у новосибирской стороны составила 49%. В мае этого года стали известны официальные данные, согласно которым за 2018 год Терешков заработал 53 миллиона рублей. А в сентябре нынешний депутат был замечен НГС вместе со своей супругой среди гостей, пришедших поздравить мэра Новосибирска Анатолия Локтя с очередной победой на выборах.

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Дмитрий Терешковдепутаты Законодательного собраниябизнесмен
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КОММЕНТАРИИ (42)

11 дек 2019 в 16:42

По-любому без участия жены не обошлось... Я так понимаю все работники городской администрации пропихивают свою родню в чины

Бубочка
11 дек 2019 в 16:46

А Терешкова не охренела? Зачем нам ещё один бесполезный человек у власти? Нечего пропихивать своих везде.

Сосед
11 дек 2019 в 16:43

Раз должность ничего не дает. Дел у вас и так хватает. То и не занимайте её. Пусть на этой должности будет тот, кто будет её выполнять, а не как вы выразились "делать свою работу с депутатского кресла".