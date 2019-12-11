«Мне не жалко спортсменов»: рэпер — об отстранении россиян от участия в мировых соревнованиях

Наум Блик считает, что спортсмены — люди волевые и в жалости не нуждаются Фото: Наум Блик / facebook.com, wikipedia.org

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре года лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные мировые старты. Так что, если мы и увидим наших атлетов на Олимпиаде в Токио в 2020 году, то только под нейтральным флагом, да и вряд ли в полном составе. Рэпер и поэт Наум Блик написал колонку о том, почему ему не жалко наших спортсменов.

— Почему мне не жалко наших спортсменов.

После отстранения России от Олимпиад и чемпионатов мира многие соотечественники стали жалеть спортсменов, пострадавших от действий чиновников. Но я не в их числе. Во-первых, потому что спортсмены люди волевые и в моей жалости не нуждаются. Во-вторых, мне хотелось бы задать риторический вопрос сердобольным согражданам: а как насчет врачей, работающих в бюрократической духоте за копейки? Или так называемых новых нищих, которым хватает зарплаты только на еду? Сколько их по стране?

Или, может, несправедливо осужденных по политическим мотивам? Не жалко ли вам, в конце концов, детей-сирот, которые лишились шанса обрести семью за рубежом после принятия так называемого закона подлецов, он же «закон Димы Яковлева»? А ведь его в числе прочих депутатов подписывали и известные спортсмены — Роднина, Валуев, Третьяк и другие. И вообще, в последние несколько лет вялотекущего беззакония и бардака в стране создавалось впечатление, что хата спортсменов с краю. Когда полицейские подкинули Голунову наркотики, на его защиту встали многие журналисты и деятели культуры. Когда прессовали музыкантов, то объединялись музыканты. Когда бастовали врачи — их поддерживали не только коллеги. Список можно продолжить. И во всех этих случаях мы наблюдали не только цеховую солидарность, но и солидарность других социальных групп. А где в это время были спортсмены? Что-то я не припомню, чтобы они выходили и говорили чиновникам и силовикам: «Вы что творите-то? Оборзели, что ли, совсем?» В то же время подобные реплики становятся более актуальными для представителей разных профессий. Наверное, были какие-то исключения, я же говорю о картине в целом.

Давайте называть вещи своими именами. С некоторых пор профессиональные спортсмены превратились в особую касту людей, приближенных к высокому начальству. А вернее, работающих на его, начальства, внешнеполитический имидж. Есть ощущение, что такая роль вполне их устраивала. Нет более удобного депутата, чем бывший спортсмен. Как правило, он представляет интересы партии «Единая Россия». Таких депутатов много как в государственной, так и в областных думах. И им хорошо работалось в последнее время: деньги осваивались, соревнования соревновались, голоса голосовались. Но вот мы видим, что происходящее с простым народом их тоже коснулось. Причем откликнулось оно самым неприятным образом. В стране действует принцип отрицательного отбора. В начальниках, как правило, оказываются лояльные и самоуверенные невежды. Они уже развалили медицину, социальные институты, местное самоуправление и т. д. Теперь дошла очередь до спорта, все закономерно. Думаю, что атлеты, лишившиеся возможности побороться за международные медали в результате подлости чиновников, ничем не лучше детей-сирот, которые не обретут семью благодаря депутатам Валуеву, Третьяку, Родниной и иже с ними.

Есть старая банальная истина: «Все, что ни делается, все к лучшему». И если в результате этого международного позора людей, несогласных с внутренней политикой раздора и лжи, в России станет больше — то оно к лучшему. А может быть, чья-то спортивная карьера сложится в другой стране? Лично я не против, ведь если человек реализуется через любимое дело, то неважно, под каким флагом. Мою национальную гордость эмигрировавший спортсмен нисколько не заденет, так же, как ее не задевает русский программист, работающий в Google. А вот начальство, ответственное за этот провал, но остающееся по-прежнему на своих постах, беспокоит сильнее.



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