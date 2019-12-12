Проблему решить невозможно: в мэрии объяснили, почему маршрутке № 72 не вернут пять остановок

Жителям частного сектора Дзержинского района придётся ходить всю зиму до ближайшей остановки по дороге

В начале месяца НГС сообщал об отмене нескольких остановок в районе частного сектора Дзержинского района. Отменил остановки сам перевозчик — владелец маршрута № 72: остановки не соответствовали нормативным требованиям и могли стать причиной крупного штрафа. После отмены остановки местные жители вынуждены идти до ближайших остановочных пунктов прямо по проезжей дороге, так как тротуаров на этом участке дороги тоже нет.

В мэрии Новосибирска рассказали, что пока невозможно решить проблему жителей улицы Техническая, на которой убрали транспортные остановки маршрутки № 72.

— В связи с узкой проезжей частью дороги по вышеуказанным улицам и плотной застройкой жилых помещений, обустройство остановочных пунктов, согласно нормативным документам, не предоставляется возможным, — объяснили в мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.



Сейчас 2ГИС показывает на участке маршрута Приисковая — Коминтерна пока 9 остановок, включая две уже отмененные.



В официальном ответе мэрии также сообщается, что на маршруте № 72 вообще «не предусмотрены промежуточные остановочные пункты между остановкой «Биатлонный комплекс» и «Река Каменка», ввиду отсутствия технической возможности их обустройства в соответствии с нормативными требованиями».



Тротуары вдоль улицы Техническая на участке от Волочаевской до Приисковой, как объясняется в ответе на запрос, чистятся согласно графику за счёт средств городского бюджета. Там, где нет тротуаров и были отменены остановки, создание пешеходной зоны пока не планируется.



— Выполнение работ по устройству нового тротуара на данном участке не вошло в предварительные планы работ на 2020 год и будет рассмотрено в случае выделения дополнительных лимитов финансирования на эти цели, — сообщили в мэрии.