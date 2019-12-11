Закрытая «Хлебница» на Станиславского опровергла информацию о живых личинках тараканов в пекарне

— Загрузка продукции осуществляется со стороны жилого дома, под окнами квартир, в пекарне обнаружены живые личинки тараканов, отсутствует организованная контейнерная площадка для сбора мусора и пищевых отходов, производственная канализация объединена с канализацией жилого дома, — перечислили все выявленные нарушения в Управлении ФССП России по Новосибирской области.

По данным приставов, Роспотребнадзор установил, что пекарня «ухудшала условия проживания людей в доме», где располагалась.

В Новосибирске судебные приставы закрыли «Хлебницу» в Ленинском районе — пекарне дали три месяца, чтобы устранить нарушения.

Суд признал ООО «Пекарея-Новосибирск» виновным по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и приостановил его деятельность на 80 суток.



Согласно открытым данным системы «Контур.Фокус», руководителем «Пекареи-Новосибирск» является Елена Стопорева. В разговоре с корреспондентом НГС она подтвердила, что речь идёт об одной из пекарен сети «Хлебница».



В отделе по связи с общественностью «Хлебница» пояснили, что закрытая пекарня работала на Станиславского, 12 и была закрыта по жалобе местного жителя.



— Месяц назад состоялась внеплановая проверка Роспотребнадзора, которая выявила несколько нарушений. На данный момент все нарушения устранены, в скором времени пекарня возобновит свою работу, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела связей с общественностью Сергей Курбатов.



Он также опроверг информацию о живых личинках тараканов, добавив, что в заведении дважды в месяц проводится дератизация, дезинфекция и дезинсекция.



— При проверке в вентиляционной шахте были обнаружены несколько мёртвых личинок тараканов. Однако пекарня находится на первом этаже жилого дома, поэтому личинки могли попасть из квартир самих жильцов этого дома, — уточнил он.

