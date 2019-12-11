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Происшествия

Смертельное ДТП на трассе: машина с логотипом Uber врезалась в грузовик на встречной полосе

Водитель седана не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с грузовиком

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Девушка погибла на месте ДТП

Девушка погибла на месте ДТП

Сегодня, 11 декабря, в Новосибирской области в Тогучинском районе в 00:50 столкнулись седан и «Газель». ДТП произошло на 52-м километре на дороге К-16р Новосибирск — Карпысак.

— Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.

В ДТП погибла пассажирка «Ниссана». Девушке было 20 лет. На фото с места  происшествия видно, что легковой автомобиль брендирован логотипом Uber.

НГС отправил запрос в компанию Uber по ситуации.

Вчера ночью 10 декабря в Октябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля — в больницу с различными травмами попали четыре человека.

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ДТПДТП с погибшей
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КОММЕНТАРИИ (28)

Гость
11 дек 2019 в 13:07

Иногда выхожу подработать по Яндексу ...
Устроиться туда проблем нет . Главное права и телефон .
Набирают всех подряд ... умеет ездить , не умеет ездить .
Узбек, русский , киргиз который купил права работает без проблем ....

Анонимно из Канады
11 дек 2019 в 13:05

Запретить надо агрегаторов , а вернуть нормальные таксопарки с нормативами и медкомиссиями .

Антикиллер
11 дек 2019 в 12:55

Веду счет. Каждая смерть вина чиновников и олигархов. Один не дождался возмездия, сам сбежал сначала в Швейцарию, а потом еще дальше...