Смертельное ДТП на трассе: машина с логотипом Uber врезалась в грузовик на встречной полосе

Сегодня, 11 декабря, в Новосибирской области в Тогучинском районе в 00:50 столкнулись седан и «Газель». ДТП произошло на 52-м километре на дороге К-16р Новосибирск — Карпысак.

— Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.



В ДТП погибла пассажирка «Ниссана». Девушке было 20 лет. На фото с места происшествия видно, что легковой автомобиль брендирован логотипом Uber.