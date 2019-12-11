До суда дошло дело о «планируемом похищении» сына Знаткова перед выборами. Вспоминаем обстоятельства

Владимир Знатков баллотировался на пост мэра в 2014 году, но победить ему не удалось

В апреле 2014 года, за три дня до выборов мэра Новосибирска, «Агентство политических новостей» без ссылки на источник сообщило о якобы планировавшемся похищении сына Владимира Знаткова и о том, что про это преступление полиции рассказал предполагаемый исполнитель. По его версии, заказчиком якобы являлся Андрей Ксензов, заплативший за это несколько миллионов рублей.

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении 60-летнего Артёма Чебанова, который весной 2014 года сообщил в полицию о запланированном похищении сына политика Владимира Знаткова.

Андрей Ксензов был одним из конкурентов Владимира Знаткова в борьбе за мэрское кресло. Он выдвигался от партии «Родина», но незадолго до дня голосования снял свою кандидатуру в пользу одержавшего победу коммуниста Анатолия Локтя. Сам Владимир Знатков тогда официально заявил, что он обладает информацией о готовившемся в отношении него преступлении, «которое было предотвращено». В свою очередь, Андрей Ксензов назвал информацию, появившуюся в СМИ, «ложью и провокацией». Проверку этих сведений проводили специалисты Следственного управления СКР по Новосибирской области. В итоге информация о планировавшемся похищении не подтвердилась. Следователи отказались возбуждать уголовное дело «за отсутствием события преступления».



По какой статье будут судить Чебанова

Теперь за заведомо ложный донос о преступлении (ч. 3 ст. 306 УК РФ) под суд пойдёт новосибирец Артём Чебанов, следует из карточки дела на сайте Центрального районного суда.

За что Чебанова судили прежде

Как рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с материалами дела, Артём Чебанов уже отбывал срок за мошенничество из-за преступления, которое также произошло в марте 2014 года. Его судили за то, что он взял 9 миллионов рублей у бывшего заместителя мэра Валерия Фёдорова, который помогал Андрею Ксензову в проведении избирательной кампании и был заинтересован в победе своего кандидата. Эти деньги Фёдоров заплатил, так как Артём Чебанов обещал ему юридические услуги, которые бы позволили повлиять на решение областного суда в связи со снятием с выборов кандидатуры Владимира Знаткова. При этом, по версии обвинения, Чебанов не собирался выполнять взятые на себя обязательства. 27 марта 2014 года Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Знаткова и отменил решение Центрального районного суда о снятии его кандидатуры с выборов мэра.