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Министр финансов НСО рассказал, на что Новосибирск получит деньги в 2020 году

В частности, средства выделят театру Афанасьева и Затулинскому дисперсному парку

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Минфин назвал основные статьи расходов для Новосибирска&nbsp;

Минфин назвал основные статьи расходов для Новосибирска 

Сегодня, 11 декабря, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко рассказал, на какие основные статьи расходов Новосибирск получит деньги в 2020 году.

На пресс-конференции он сообщил, что в областном бюджете на следующий год запланированы: 50 миллионов рублей — для театра Афанасьева, 210 миллионов — на благоустройство придомовых территорий в Новосибирске, 50 миллионов — на софинансирование Затулинского дисперсного парка, 350 миллионов — на зарплату бюджетников Новосибирска.

Также Голубенко подтвердил, что не будут отменяться планы по строительству ЛДС на Горской, вне зависимости от решения WADA. 

На прошлой неделе стало известно, что на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», расположенного по улице Максима Горького, 52, под помещение театра Афанасьева из федерального бюджета выделено почти 81,5 миллиона рублей на 2023 год.

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бюджет Новосибирска
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КОММЕНТАРИИ (15)

Ландыш
11 дек 2019 в 14:07

На дело всё по сути. А что за парк такой на затулинке? Впервые слышу.

Точка Ж
11 дек 2019 в 14:11

А также строительство станции метро на пл.Станиславского, или на ДК Чехова, чтоб проще было строить и добираться электорату пешком до него. Тогда и метро, глядишь, рентабельным станет, еще и вагоны добавлять придется.

Парень из сахара
11 дек 2019 в 14:08

О, и бюджетникам суммы внушительные. Интересно, а до этого сколько было? Каждый год же выделяют?