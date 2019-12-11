Министр финансов НСО рассказал, на что Новосибирск получит деньги в 2020 году

На пресс-конференции он сообщил, что в областном бюджете на следующий год запланированы: 50 миллионов рублей — для театра Афанасьева, 210 миллионов — на благоустройство придомовых территорий в Новосибирске, 50 миллионов — на софинансирование Затулинского дисперсного парка , 350 миллионов — на зарплату бюджетников Новосибирска.

Сегодня, 11 декабря, министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко рассказал, на какие основные статьи расходов Новосибирск получит деньги в 2020 году.

Также Голубенко подтвердил, что не будут отменяться планы по строительству ЛДС на Горской, вне зависимости от решения WADA.

На прошлой неделе стало известно, что на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер», расположенного по улице Максима Горького, 52, под помещение театра Афанасьева из федерального бюджета выделено почти 81,5 миллиона рублей на 2023 год.