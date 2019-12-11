«С руками чаще обращаются»: из-за тёплой погоды в травмпунктах Новосибирска фиксируют наплыв пациентов

В Новосибирске отмечается рост числа обращений пациентов в местные травматологические пункты. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в медицинских учреждениях Советского, Первомайского и Дзержинского районов.
— У нас всю неделю так, как тёплая погода пошла, — рассказали в регистратуре травмпункта Первомайского района.
Там же перечислили травмы, с которыми чаще всего обращаются пациенты, — переломы рук, подвороты лодыжек и разрывы связок.
— С руками чаще обращаются. Лучи — типичное место перелома. То есть лучевой кости в типичном месте, — добавили в регистратуре.
Первый зимний месяц в этом году оказался непривычно тёплым — дневная температура доходила до 0 градусов. В ближайшие несколько дней, как пообещали синоптики, в регион придёт волна холода, из-за чего ночные температура опустятся до 20 градусов мороза.