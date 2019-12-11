«С руками чаще обращаются»: из-за тёплой погоды в травмпунктах Новосибирска фиксируют наплыв пациентов

Травмпунктам приходится традиционно нелегко во время потеплений

В Новосибирске отмечается рост числа обращений пациентов в местные травматологические пункты. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в медицинских учреждениях Советского, Первомайского и Дзержинского районов.



— У нас всю неделю так, как тёплая погода пошла, — рассказали в регистратуре травмпункта Первомайского района.



Там же перечислили травмы, с которыми чаще всего обращаются пациенты, — переломы рук, подвороты лодыжек и разрывы связок.



— С руками чаще обращаются. Лучи — типичное место перелома. То есть лучевой кости в типичном месте, — добавили в регистратуре.

