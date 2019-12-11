11 декабря среда
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 63.58
eur 70.39
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 63.58
eur 70.39

Все новости

Все новости
Зима

«С руками чаще обращаются»: из-за тёплой погоды в травмпунктах Новосибирска фиксируют наплыв пациентов

Всему виной аномально тёплый декабрь с оттепелями и гололедицей

582
17 Обсудить

Поделиться

Травмпунктам приходится&nbsp;традиционно нелегко во время потеплений

Травмпунктам приходится традиционно нелегко во время потеплений

В Новосибирске отмечается рост числа обращений пациентов в местные травматологические пункты. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в медицинских учреждениях Советского, Первомайского и Дзержинского районов.

— У нас всю неделю так, как тёплая погода пошла, — рассказали в регистратуре травмпункта Первомайского района.

Там же перечислили травмы, с которыми чаще всего обращаются пациенты, — переломы рук, подвороты лодыжек и разрывы связок.

— С руками чаще обращаются. Лучи — типичное место перелома. То есть лучевой кости в типичном месте, — добавили в регистратуре.

Первый зимний месяц в этом году оказался непривычно тёплым — дневная температура доходила до 0 градусов. В ближайшие несколько дней, как пообещали синоптики, в регион придёт волна холода, из-за чего ночные температура опустятся до 20 градусов мороза.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

травмпункттравмыснег
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (17)

Евгешка
11 дек 2019 в 11:47

Люди травмируются, а мэрия так и продолжает отсиживаться вместо того чтобы принять меры и хотя бы посылать песочком лед.

Каракатица
11 дек 2019 в 11:52

Спереть на погоду- самое простое конечно, что мэрия и решила сделать. Признали бы уже свою немощность тогда. По тротуарам вообще не пройти! Погода у них виновата... просто работать надо!!!

Шуршурик
11 дек 2019 в 11:50

Мне смешно, если честно. Локоть накануне такой погоды сам предупреждал народ. Чтоб осторожнее были. Но ведь он и сам должен был распорядиться об усилении работ. И чистить и посыпать надо чаще в такие дни! Вот и весь рецепт здоровых рук и ног!