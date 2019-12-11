У байкера украли красный Kawasaki: через 5 дней он нашёл его на сайте объявлений

— По идее воры выставляют часто на «Юлу», но не так быстро, чтобы примерно через пять дней выставить. Уникальный человек попался. Мотоцикл на улице стоял, у знакомого просто немного денежек на зимовку, чтобы отправить. Он решил его у подъезда оставить перезимовать. Решил, что никто не тронет, уехал в командировку, вернулся и мотоцикла нет. Заявление не успел даже подать. Мы решили сначала посмотреть «Юлу», «Дром» — все эти сети. И знакомый скидывает это объявление, — рассказала корреспонденту НГС знакомая хозяина байка Юлия, которая участвовала в возвращении мотоцикла.

В Новосибирске байкер нашёл украденный у него мотоцикл на сайте объявлений — его хотели продать на запчасти за 50 тысяч рублей. Красный Kawasaki был не на ходу, без левого зеркала и с царапинами.

По её словам, в объявлении было написано, что байк побывал в ДТП и стоит 50 тысяч рублей. В таком состоянии, по словам байкеров, с документами он стоит около 80–100 тысяч рублей.

— Когда позвонили ему, я спросила: «Что с мотоциклом? Мотор живой, неживой?». Он сначала сказал, что сегодня нельзя подъехать. Я ответила: «Мне всё равно, мне надо на запчасти». Он сказал: «Ну приезжайте, только он без документов», — объяснила Юлия.

К продавцу поехал 10 декабря только хозяин мотоцикла.

— Он сначала отнекивался. А когда полицией пригрозили, тогда он сказал, ладно. Забрали, — рассказала девушка.

Продавцу пришлось компенсировать хозяину и моральный ущерб.

— Не стали ничего — ни заявление писать, ни избивать. Решили деньгами взять. Не знаю сколько — наверное, что было в кармане, — рассказала Юлия.

Мотоцикл уже вернулся к хозяину, который планирует поставить его на зимовку в более безопасное место.

В конце ноября НГС рассказывал историю новосибирца Максима Калнина, который сам нашёл угнанный у него чёрный Toyota Highlander.