«Второй день одно и то же»: транспорт на левом берегу встал в огромную пробку

Проблемы с движением начались на подъезде к Димитровскому мосту с самого раннего утра

Сегодня, 11 декабря, движение на левом берегу на подъезде к Димитровскому мосту оказалось сильно затруднённым. Приложение «2ГИС» оценило пробки в 8 баллов. В числе улиц, по которым сейчас не проехать — Станиславского, Котовского, Широкая, Ватутина, проезд Энергетиков, Станционная, Титова, площадь Труда и Троллейная (здесь водителям приходится особенно тяжко, так как движение затрудненно в обе стороны).

Автомобили не могут подъехать к мосту сразу с нескольких улиц

Сегодня, как и вчера, левобережье встало в огромные пробки

Пробки в районе моста начали собираться с 7 утра. По сообщениям водителей, которыми они делятся в приложении «2ГИС», причиной затора стало ДТП на площади Труда.

Так выглядит дорожная ситуация в районе левого берега в сервисе "2ГИС"

— Это ДТП с материальным ущербом. Сейчас на месте работает экипаж. В данный момент они не сильно препятствуют движению транспорта. Сейчас сделают замеры и всё уберут, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.



По его словам, помимо этого происшествия, ранним утром также произошло столкновение в районе Станиславского. Пострадавших в обоих ДТП нет.



Вы стали очевидцем этого происшествия? У вас есть фото или видео столкновения? Присылайте их в наш WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.



Вчера, 10 декабря, Димитровский мост также отметился огромными пробками из-за массовой аварии, в которой никто не пострадал. Новосибирцы жаловались на транспортный коллапс на левом берегу — в пробках оказались сотни машин, а также городской транспорт. Восстановить движение удалось лишь к полудню.

