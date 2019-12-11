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Дороги и транспорт

«Второй день одно и то же»: транспорт на левом берегу встал в огромную пробку

Движение сразу на нескольких улицах левобережья парализовано

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Проблемы с движением начались на подъезде к Димитровскому мосту с самого раннего утра

Проблемы с движением начались на подъезде к Димитровскому мосту с самого раннего утра

Сегодня, 11 декабря, движение на левом берегу на подъезде к Димитровскому мосту оказалось сильно затруднённым. Приложение «2ГИС» оценило пробки в 8 баллов. В числе улиц, по которым сейчас не проехать — Станиславского, Котовского, Широкая, Ватутина, проезд Энергетиков, Станционная, Титова, площадь Труда и Троллейная (здесь водителям приходится особенно тяжко, так как движение затрудненно в обе стороны).

Автомобили не могут подъехать к мосту сразу с нескольких улиц&nbsp;

Автомобили не могут подъехать к мосту сразу с нескольких улиц 

Сегодня, как и вчера, левобережье встало в огромные пробки

Сегодня, как и вчера, левобережье встало в огромные пробки

Пробки в районе моста начали собираться с 7 утра. По сообщениям водителей, которыми они делятся в приложении «2ГИС», причиной затора стало ДТП на площади Труда.

Так выглядит дорожная ситуация в районе левого берега в сервисе "2ГИС"

Так выглядит дорожная ситуация в районе левого берега в сервисе "2ГИС"

— Это ДТП с материальным ущербом. Сейчас на месте работает экипаж. В данный момент они не сильно препятствуют движению транспорта. Сейчас сделают замеры и всё уберут, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По его словам, помимо этого происшествия, ранним утром также произошло столкновение в районе Станиславского. Пострадавших в обоих ДТП нет.

Вы стали очевидцем этого происшествия? У вас есть фото или видео столкновения? Присылайте их в наш WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Вчера, 10 декабря, Димитровский мост также отметился огромными пробками из-за массовой аварии, в которой никто не пострадал. Новосибирцы жаловались на транспортный коллапс на левом берегу — в пробках оказались сотни машин, а также городской транспорт. Восстановить движение удалось лишь к полудню.

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пробкитранспортДТП
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гордей
11 дек 2019 в 08:48

Градоначальник не видит проблемы в городе? Может стоило бы разок хоть прокатиться как простой человек на автобусе утром с левого берега? Может после такого хоть начнет что то решать.

Царевна Несмеяна
11 дек 2019 в 08:51

Карта города как снимок кровеносных сосудов. Все красным красно. Когда уже все это закончится и мы сможем добираться на работу вовремя... Локоть, ау!!!! Приведи в порядок дороги.

пешеход
11 дек 2019 в 08:50

Выделенная полоса для общественного транспорта решит все проблемы нашего города