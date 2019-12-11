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В Новосибирской области без газа остались жилые дома, школы, детские сады и котельные

Авария произошла вечером 10 декабря

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В МЧС сообщили, что угрозы взрыва нет

В МЧС сообщили, что угрозы взрыва нет

Из-за аварии газопровода в Колыванском районе без газа остались 3,5 тысячи жилых домов, котельные, школы, детские сады и больница. Угрозы взрыва нет. Аварийные бригады уже проводят ремонтные работы.

— Вечером 10 декабря в 20:42 поступило сообщение, что в результате проведения несанкционированных работ в Колыванском районе поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 219 миллиметров. Под отключение попали 3,5 тысячи объектов: многоквартирные жилые дома, частные дома, школы, детские сады, котельные и больница. В настоящий момент на месте происшествия работают газовщики. Планируемое время восстановительных работ — 2 часа. В первую очередь подключение будет осуществляться в социально значимые объекты. Частный жилой сектор планируют подключить около 6–7 утра, — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Также в МЧС добавили, что жильцам частного сектора необходимо перекрыть в домах газ, а утром по необходимости допустить специалистов газовой службы.

В конце ноября самолёт авиакомпании S7 Airlines час кружил над Колыванским районом. Самолёт до Москвы вернулся в Толмачёво из-за сработавшего датчика.

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авария на газопроводеКолывань
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КОММЕНТАРИИ (1)

Анонимно из Канады
11 дек 2019 в 04:08

Что ещё за несанкционированные работы? Опять поди кастрюлеголовые виноваты, нацики напали? (С) соловьев