Стало известно имя погибшего в Шерегеше сноубордиста

Вчера, 10 декабря, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области погиб сноубордист: он упал головой в снег во время катания. Погибшего мужчину звали Евгений Горбунов.
Как сообщает сайт NK.LIFE, Евгений Горбунов был известным новокузнецким путешественником, проехал на велосипеде полмира.
Также про мужчину писали в журнале National Geographic: «За три месяца он с товарищем объехал 13 стран и преодолел около 10 000 км пути. Примечательно, что это путешествие было первым заграничным для обоих друзей, и в путь они отправились, имея примерно по 1000 евро каждый».
Как стало известно ранее, 33-летний новокузнечанин катался с друзьями вне трассы, по пухляку.
— Не удержался, упал и попал головой в снег. Судебно-медицинский эксперт пришёл к предварительному выводу, что причиной смерти мужчины может быть асфиксия либо от закрытия дыхательных путей снегом, либо от воды, так как рядом с местом падения течёт ручей, и, возможно, голова потерпевшего частично попала в воду, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Надежда Ананьева.
В начале этого года 36-летний лыжник из Новосибирска пострадал в Шерегеше при столкновении со снегоходом. Происшествие случилось на трассе «Панорама».