Стало известно имя погибшего в Шерегеше сноубордиста

Вчера, 10 декабря, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области погиб сноубордист: он упал головой в снег во время катания. Погибшего мужчину звали Евгений Горбунов.



Как сообщает сайт NK.LIFE, Евгений Горбунов был известным новокузнецким путешественником, проехал на велосипеде полмира.

Также про мужчину писали в журнале National Geographic: «За три месяца он с товарищем объехал 13 стран и преодолел около 10 000 км пути. Примечательно, что это путешествие было первым заграничным для обоих друзей, и в путь они отправились, имея примерно по 1000 евро каждый».