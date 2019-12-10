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Дороги и транспорт

Из Новосибирска запускают прямые авиарейсы в Тель-Авив

Полётов по этому направлению не было с 2002 года

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В расписании на сайте Толмачёво сообщается, что летать в Тель-Авив пассажиры будут на&nbsp;авиалайнерах Airbus

В расписании на сайте Толмачёво сообщается, что летать в Тель-Авив пассажиры будут на авиалайнерах Airbus

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Тель-Авив — израильский город на берегу Средиземного моря: полёты по этому направлению начнутся в апреле 2020 года.

Информация о новом рейсе появилась в разделе «Расписание» новосибирского аэропорта Толмачёво.

Согласно опубликованному расписанию, полёты в Тель-Авив будут выполняться с 2 апреля по 22 октября 2020 года один раз в неделю — по четвергам. Вылет из Новосибирска запланирован на 6:40, в полёте пассажирам предстоит провести 7 часов 5 минут. Прибытие обратного рейса из Тель-Авива запланировано на 21:25 по новосибирскому времени.

О предстоящем открытии рейсов S7 из Новосибирска в Тель-Авив сегодня также сообщила директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова.

— Это субсидированный рейс. Авиакомпания будет летать как минимум год, это точно, — цитирует Воронцову информагентство «Интерфакс-Урал».

В пресс-службе аэропорта Толмачёво уточнили, что регулярные рейсы из Новосибирска в Тель-Авив не выполняются уже 17 лет — с 2002 года. На сайте S7 Airlines продажа билетов на эти рейсы ещё не открыта. В пресс-службе авиакомпании корреспонденту НГС пока не ответили на запрос о начале продаж и стартовых ценах.

Сейчас улететь из Новосибирска в Тель-Авив можно только с пересадками. По данным сайта aviasales.ru, в январе 2020 года стоимость перелётов по этому направлению начинается от 10 597 рублей в одну сторону.

Ранее аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание: в этом сезоне авиапассажиры могут вылететь из Новосибирска более чем в 80 направлениях.

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аэропорт Толмачёвоновый рейс
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КОММЕНТАРИИ (4)

10 дек 2019 в 21:39

Даром не нужны эти рейсы. В Израиль нормальный человек вообще не поедет. С ихним помешательством на безопасности и унизительным погранконтролем. Нафиг, нафиг. Не поеду даже даром. Классный гей-парад там летом был. Это да. Мне понравилось.

Survivor
10 дек 2019 в 21:36

Как это с 2002 года не выполняются? Летал в 2004-м на Ту-204 Сибири (тогда S7 не было).

10 дек 2019 в 21:33

Хрена ли нам Мневники?
Едем в Тельавив!