Из Новосибирска запускают прямые авиарейсы в Тель-Авив

В расписании на сайте Толмачёво сообщается, что летать в Тель-Авив пассажиры будут на авиалайнерах Airbus

Согласно опубликованному расписанию, полёты в Тель-Авив будут выполняться с 2 апреля по 22 октября 2020 года один раз в неделю — по четвергам. Вылет из Новосибирска запланирован на 6:40, в полёте пассажирам предстоит провести 7 часов 5 минут. Прибытие обратного рейса из Тель-Авива запланировано на 21:25 по новосибирскому времени.

Авиакомпания S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Тель-Авив — израильский город на берегу Средиземного моря: полёты по этому направлению начнутся в апреле 2020 года.

О предстоящем открытии рейсов S7 из Новосибирска в Тель-Авив сегодня также сообщила директор по маркетингу департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксения Воронцова.



— Это субсидированный рейс. Авиакомпания будет летать как минимум год, это точно, — цитирует Воронцову информагентство «Интерфакс-Урал».



В пресс-службе аэропорта Толмачёво уточнили, что регулярные рейсы из Новосибирска в Тель-Авив не выполняются уже 17 лет — с 2002 года. На сайте S7 Airlines продажа билетов на эти рейсы ещё не открыта. В пресс-службе авиакомпании корреспонденту НГС пока не ответили на запрос о начале продаж и стартовых ценах.

Сейчас улететь из Новосибирска в Тель-Авив можно только с пересадками. По данным сайта aviasales.ru, в январе 2020 года стоимость перелётов по этому направлению начинается от 10 597 рублей в одну сторону.



Ранее аэропорт Толмачёво перешёл на зимнее расписание: в этом сезоне авиапассажиры могут вылететь из Новосибирска более чем в 80 направлениях.