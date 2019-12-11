В центре открылся грузинский ресторан с танцами, деревом в центре зала и акулами под потолком

Большой декоративный дуб из Story органично вписался в новый интерьер Фото: Стас Соколов

В Новосибирске открылся новый грузинский ресторан «Мегобари», он появился в помещении, где в последние годы работал семейный ресторан New Story. Это уже седьмое новое грузинское заведение, которое начало работать в этом году. Такого бума кавказской кухни в Новосибирске не было никогда

«Мегобари» начал работать в техническом режиме в конце прошлой неделе, сообщили в заведении. Заведение расположено в подвальном помещении жилого комплекса «Солярис» (пересечение улиц Романова и Мичурина). До этого здесь десять лет проработал ресторан, который сначала назывался Story, а потом New Story.



Хачапури по-аджарски (меленькая порция — 220 рублей) и хинкали пяти видов (от 60 до 75 рублей за штуку) Фото: Стас Соколов

Как убедился корреспондент НГС, интерьер заведения мало поменялся, по сути, оформлению просто добавили грузинского колорита. На своих местах остались и большое дерево, подпирающее потолок в центре зала, и декоративная каменная кладка. Новые хозяева не тронули даже фигуры акул, которые в Story были подвешены к потолку.

В ресторане три зала: маленький, на несколько столиков сразу у входа, рядом с барной стойкой, основной (с деревом) и дальний, где раньше была большая детская комната. Сейчас детская зона сократилась до небольшого уголка в самом конце третьего зала.



Фигура акулы под потолком осталась от прежнего ресторана Фото: Стас Соколов

В меню весь набор блюд классической грузинской кухни: хинкали (от 60 рублей за штуку), хачапури (220 рублей), харчо (имеется как в виде супа, так и в качестве горячего — от 270 рублей) и т. д. Никакого алкоголя кроме пива в ресторане пока предложить не могут — у заведения ещё нет лицензии.

Единственным учредителем ООО «Имеди», которое управляет рестораном в базе «Контур.Фокус», указана Ирэна Есатия, она же является директором этой компании. Как рассказали в заведении, владельцы - этнические грузины, создатели танцевального ансамбля «Имеди» (существует уже 10 лет).

- Мы открыли ресторан, чтобы делиться традициями нашей кухни и не только! На нашей кухне работают повара - грузины и это наша гордость. А наши артисты из ансамбля будут выступать в ресторане каждую неделю, заверили в заведении



В этих разрывах на стенах раньше просто висели телевизоры Фото: Стас Соколов