Умерла исполнительница главного медляка дискотек — солистка группы Roxette

Солистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла на 62-м году жизни. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает шведское издание Expressen со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг. «С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», — заявила Димберг.

После смерти исполнительницы ее супруг и двое детей заявили, что похороны пройдут только в присутствии самых близких людей.



Певица долгие годы боролась с раком. Осенью 2002 года она вернулась домой с утренней пробежки, почувствовала недомогание и упала в обморок, ударившись головой о раковину. Через несколько часов ее привезли в госпиталь, где обнаружили опухоль мозга. Проведенная через несколько недель операция по ее удалению прошла успешно. Еще несколько лет Мари находилась на реабилитации. Во время лечения она получила повреждения мозга, потеряла возможность читать и считать, ослепла на правый глаз, правую часть тела певицы частично парализовало.