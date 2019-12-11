«Оторвём руки», если не станете виртуозами: музыкальная школа обидела слоганом бывшую ученицу

По словам представителей школы, каждая новая видеозапись будет публиковаться с новым слоганом, который будут придумывать ученики Фото: Густаво Зырянов

Новосибирская музыкальная школа «Виртуозы» в своей соцсети опубликовала видеоролик со слоганом, который одна из бывших учениц школы посчитала обидным. — Задумали блог, в котором берут интервью у учеников. В заставке видео то ли лозунг, то ли чья-то цитата: «Мы не сделаем вас виртуозом, а оторвём руки, если вы им не станете», — написала в редакцию девушка, попросившая не называть её имя в публикации.



Слоган, представленный от лица музыкальной школы, возмутил читательницу НГС Фото: vk.com

— Меня этот лозунг, про «оторвём руки», возмутил просто до глубины души. Ну так нельзя просто с учениками... Я считаю, что это совершенно не нормально. Я им написала под этим видео комментарий: «Вы серьёзно считаете, что это такая мотивация для учеников? Мне кажется, что это тихий ужас». И пометила: «Мнение человека, который работает с текстами». Это всё, что я написала. То есть никакой грубости, ничего. После этого мой комментарий удалили, меня [поместили] в чёрный список на неделю, и плюс сейчас увидела, что администраторы школы со своих аккаунтов тоже меня забанили, — поделилась девушка в разговоре с корреспондентом НГС.



В соцсети музыкальной школы в посте над размещённой видеозаписью указано, что данная видеозапись является частью нового проекта «о том, какие разные и интересные люди занимаются в школе, с какими трудностями они сталкиваются, о чём мечтают, как дурачатся, чем хотят поделиться». Там же в качестве «постоянного ведущего этого интерактива» упомянут Рома Бабич, который также является учеником этой школы.





«Задавайте ваши вопросы, предлагайте, кого бы вы хотели увидеть в качестве участников. А, быть может, вы сами хотите поучаствовать и рассказать о себе? Пишите в Direct. Выражайте свою симпатию сердечками и комментариями — это очень вдохновляет! А мы отправляемся готовить новые выпуски!» — говорится в посте (пунктуация сохранена).

Основной видеоряд представляет собой интервью с одним из учеников школы

— Это наш внутрикорпоративный юмор. Это придумал сам ученик, над которым посмеялось полшколы. На одной из репетиций одного коллектива [им] было сказано: «Виртуозно играть я не смогу. Или мне проще оторвать руки?» И сам же сказал: «О, это звучит как слоган: "Мы оторвём вам руки, если вы не станете виртуозом"». Вот, собственно, так и было. Это было, наверное, полмесяца назад, может быть, дней десять назад, — пояснила одна из преподавателей музыкальной школы «Виртуозы», не назвавшая своего имени.



На вопрос НГС о том, кто решил использовать эти слова ученика как реальный слоган, в школе ответили, что это их «внутригрупповая деятельность», и решение было принято сообща. Доступ к группе открыт для всех пользователей соцсети, сообщество используется для привлечения клиентов и имеет более 7 тысяч участников.