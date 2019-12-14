Артём Лоскутов перевёл на лечение детей 1 500 000 рублей, полученные с продажи скандальной таблички

Кто купил табличку, да еще и за такие большие деньги, художник держит в секрете

Художник Артём Лоскутов сдержал обещание и перевёл в Русфонд деньги, полученные от продажи таблички с именами Андрея Костина и Наили Аскер-Заде. На лечение тяжелобольных детей новосибирец перевёл 1,5 миллиона рублей — именно столько заплатил ему анонимный покупатель за табличку, снятую со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка. В подтверждение, что деньги действительно переведены на счет благотворительной организации, художник выложил банковскую справку.

Лоскутов регулярно проводит аукционы своих работ на личной странице в Facebook. Днём 9 декабря он выставил на аукцион лот «Без любви ничего не получится» — металлическую табличку с гравировкой по-английски «Андрей Костин, не забывай, мы с тобой одной крови. Я люблю тебя, Наиля, 2015».

О табличке с именами Андрея Костина и Наили на одной из лавочек в Центральном парке Нью-Йорка стало известно уже давно — журналисты и блогеры связывали её именно с российским банкиром и телеведущей. В начале декабря Алексей Навальный выпустил расследование, где в том числе показал документы, согласно которым полная тёзка Наили Аскер-Заде оплатила установку таблички.

Спустя несколько дней после выхода фильма Алексей Навальный сообщил, что табличка со скамейки исчезла. Через некоторое время Лоскутов выставил на продажу табличку, которая была очень похожа на пропавшую. Комментаторы поста, которые утверждают, что видели ранее табличку в парке, подтвердили, что это именно она.

Телеведущую «России» Наилю Аскер-Заде называют любовницей главы государственного банка ВТБ Андрея Костина, однако оба не подтверждают свои отношения. В своём расследовании Навальный утверждает, что журналистке принадлежат элитные квартиры и земельные участки, также она пользуется самолетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой. Костин и Аскер-Заде не подтверждают слухи о своих отношениях.