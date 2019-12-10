10 декабря вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 4/10
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Спорт

Чемпионату быть: WADA разрешило провести МЧМ-2023 в Новосибирске

Представители WADA заявили, что их решение не влияет на молодёжные соревнования

6 058
88 Обсудить

Поделиться

Решение WADA не повлияет на Молодёжный чемпионат по хоккею в 2023 году

Решение WADA не повлияет на Молодёжный чемпионат по хоккею в 2023 году

Молодёжный чемпионт мира по хоккею пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор. 

По данным информационного агентства, санкции WADA в отношении России не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира.

— Возрастные чемпионаты мира не учитываются, — заявил Джонатан Тейлор.

Вчера Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял сразу несколько решений в отношении российского спорта и атлетов. Нашим спортсменам запретили в ближайшие четыре года выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а стране — принимать у себя крупные мировые старты. Под угрозой был также Молодёжный чемпионат по хоккею — 2023, который планировали провести в Новосибирске и Омске.

Ледовую арену в Новосибирске должны построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году. Ранее министр физической культуры и спорта НСО Сергей Ахапов сообщал журналистам, что новый ЛДС построят даже при срыве МЧМ-2023 в России.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 3
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

МЧМ-2023отстранение России WADA
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (88)

999
10 дек 2019 в 18:26

А жаль. Был шанс сберечь кучу бюджетнвх денег, которые будут выброшены на строительстао бесполезной станции метро

Фото пользователя
10 дек 2019 в 18:27

Ура! Прекрасная новость. Я верила, что так и будет🤗😊

Фото пользователя
10 дек 2019 в 18:25

Зато крику было, мама не горюй! Умные люди знали что проведут у нас ЧМ. Эт я про себя.))