Чемпионату быть: WADA разрешило провести МЧМ-2023 в Новосибирске

Решение WADA не повлияет на Молодёжный чемпионат по хоккею в 2023 году

Молодёжный чемпионт мира по хоккею пройдёт в Новосибирске и Омске, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

По данным информационного агентства, санкции WADA в отношении России не распространяются на молодежные и юниорские чемпионаты мира.



— Возрастные чемпионаты мира не учитываются, — заявил Джонатан Тейлор.

Вчера Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял сразу несколько решений в отношении российского спорта и атлетов. Нашим спортсменам запретили в ближайшие четыре года выступать под своим флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, а стране — принимать у себя крупные мировые старты. Под угрозой был также Молодёжный чемпионат по хоккею — 2023, который планировали провести в Новосибирске и Омске.

