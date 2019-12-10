«Слабого мальчика надула жаба»: новосибирец получил странное послание на чеке в баре

Новосибирец Алексей Понедельченко получил странный чек в вином баре Lе Pin. Он счёл фразу в нем странной, но в заведении говорят, что специально вставляют подобные шутки в чеки и что публике это нравится.



В чеке после финансовой информации, где обычно пишутся какие-то стандартные фразы (желание увидеть посетителя вновь, благодарность, напутствие в дорогу и т. д.), Алексей увидел надпись «Очень слабого мальчика надула жаба. Чаевые так же можно оставить безналичной оплатой».



В баре пояснили, что подобные шутливые фразы размещают на чеках последние полгода, периодически придумывая новые. В случае с Понедельченко имелась в виду просто развернутая на 180 градусов жестокая мальчишеская забава надувать жаб через соломинку.

