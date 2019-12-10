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Еда

«Слабого мальчика надула жаба»: новосибирец получил странное послание на чеке в баре

Оказалось, что это просто одна из шуток заведения, которые здесь вставляют в платежный документ

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Чек, который получил посетитель бара&nbsp;

Чек, который получил посетитель бара 

Новосибирец Алексей Понедельченко получил странный чек в вином баре Lе Pin. Он счёл фразу в нем странной, но в заведении говорят, что специально вставляют подобные шутки в чеки и что публике это нравится.

В чеке после финансовой информации, где обычно пишутся какие-то стандартные фразы (желание увидеть посетителя вновь, благодарность, напутствие в дорогу и т. д.), Алексей увидел надпись «Очень слабого мальчика надула жаба. Чаевые так же можно оставить безналичной оплатой».

В баре пояснили, что подобные шутливые фразы размещают на чеках последние полгода, периодически придумывая новые. В случае с Понедельченко имелась в виду просто развернутая на 180 градусов жестокая мальчишеская забава надувать жаб через соломинку.

Подобного рода игры с посетителями распространены в заведениях азиатской кухни. Так, например, в точке вьетнамской еды в ТРЦ «Ройял парк» можно купить печенье с предсказанием — маленький полый конвертик сладкого теста, внутри которого находится бумажка с многозначительной фразой.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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10 дек 2019 в 20:14

Прикольно:))Вспомнился фильм Константин..Пароль входа в клуб был две жабы на скамье :)).Здоровский фильм.

Не Хороший
10 дек 2019 в 20:17

Думаю,что соломину нужно вставить владельцам заведения.
Приличие, даже такого отстойного поильника, нужно блюсти.

Фото пользователя
10 дек 2019 в 20:27

Да ккие тары/бары? Нопешы чо ты сготовил сёдни, с ккаих продктов и т.д. интереснее будет!!!