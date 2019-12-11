Синоптики рассказали, когда к Новосибирской области подступит волна холода

— Сейчас ослабевает поток циклонических форм и повышается давление у поверхности земли за счёт влияния отрога сибирского антициклона. Поэтому фон будет идти на некоторое понижение. В ближайшее время ослабнут осадки, но не 13 декабря. В этот день, мы полагаем, с новой системой циклонов Атлантики осадки могут быть даже умеренными и сопровождаться метелями при довольно свежем ветре — 15–18 м/с, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня днём, 11 декабря, в регионе ожидаются дневные температуры от –2 до –7 градусов. Осадки маловероятны, снег может пойти лишь в северных районах Новосибирской области.



13 декабря температура слегка понизится и составит от –10 до –16 градусов в ночное время. Днём будет от –3 до –8 градусов.



— В декадном прогнозе мы дали понижение температур до –20 градусов ночью. 14, 15, 16 декабря может быть волна холода. А в целом, декада будет выше нормы по температуре на 4–5 градусов. Так что декабрь у нас мягкий, — добавил Ренад Ягудин.



Накануне НГС пытался разобраться в том, какая погода ждёт новосибирцев в новогоднюю ночь, но не смог выяснить точный прогноз — погодные порталы дают большой разброс температур от –7 до –34 градусов.

В связи с этим мы предложили читателям угадать, какая погода будет зафиксирована в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января — в 00:00. Угадавшего ждёт приз от редакции.

