В Кемерово продолжается бой между Михаилом Алояном и Роналом Батистой. Следим за спортсменами онлайн

Заключительный двенадцатый раунд.
Михаил Алоян наносит отличный повторный удар в челюсть сопернику.
Левый боковой удар Алояна не проходит - слишком далеко. Батиста пытается ответить аналогичным ударом.
В одиннадцатом раунде Алоян начинает атаковать Батисту левыми боковыми, но панамец защищается руками.
Михаил наносит прямые удары по корпусу противника.
Батиста практически не атакует Алояна, только защищается.
Десятый раунд.
Михаил Алоян наносит шикарный удар в челюсть сопернику, но Батиста выстоял.
Алоян начинает атаки через переднюю руку. Панамец уклоняется от ударов, не давая загнать себя в угол ринга.
Закончился девятый раунд.
Алоян мастерски уходит от удара соперника, спортсмены снова на середине ринга.
«От души махнул правым боковым Алоян, аж закрутило его самого», — восклицает комментатор поединка.
Восьмой раунд в самом разгаре.
Михаил Алоян начал защищаться агрессивнее, не отпускает соперника далеко от себя.
Батиста не меняет тактики, пытаясь достать Алояна боковыми ударами справа.
Шестой раунд подошёл к концу.
Предыдущие пять забирает себе Алоян. Но надо отдать должное панамцу, он продолжает упорно преследовать Михаила.
Алоян почти не использует удары снизу, нанося боковые и прямые своему противнику.
Начался пятый раунд. Болельщики вовсю кричат: «Миша!».
Алоян левой наносит прямой удар сопернику. Продолжает спокойно маневрировать вокруг панамца, заставляя его терять силы.
Михаил наносит еще один удар, на этот раз левый боковой.
Миша Алоян мастерски уклоняется от удара соперника.
«Ничего необычного, Алоян уклоняется от правой руки соперника, она опять бьет в тень. Я бы хотел отметить удачные действия у Батисты, но их пока нет», — говорит комментатор.