В Кемерово продолжается бой между Михаилом Алояном и Роналом Батистой. Следим за спортсменами онлайн

В Кемерово начался бой между между Михаилом Алояном и Роналом Батистой. Боксёры сразятся за титул временного чемпиона мира WBA Gold. Победитель получит право бороться за титул суперчемпиона по версии WBA. Все билеты на боксёрское шоу «Битва в Кузбассе» были раскуплены ещё накануне.

Алоян и Батиста выступят во втором наилегчайшем весе (в весовой категории до 52,2 килограмма). В августе Михаил Алоян рассказал, что вернулся в «свою родную категорию». На контрольном взвешивании новосибирский боксёр оказался на 200 грамм легче своего соперника — вес Алояна составил 51,94 килограмма, а Батисты — 52,14 килограмма.