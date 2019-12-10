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В Кемерово продолжается бой между Михаилом Алояном и Роналом Батистой. Следим за спортсменами онлайн

Трансляцию матча можно посмотреть на «Матч-ТВ»

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В Кемерово начался бой между между Михаилом Алояном и Роналом Батистой. Боксёры сразятся за титул временного чемпиона мира WBA Gold. Победитель получит право бороться за титул суперчемпиона по версии WBA. Все билеты на боксёрское шоу «Битва в Кузбассе» были раскуплены ещё накануне.

Алоян и Батиста выступят во втором наилегчайшем весе (в весовой категории до 52,2 килограмма). В августе Михаил Алоян рассказал, что вернулся в «свою родную категорию». На контрольном взвешивании новосибирский боксёр оказался на 200 грамм легче своего соперника — вес Алояна составил 51,94 килограмма, а Батисты — 52,14 килограмма.

Заключительный двенадцатый раунд.

Михаил Алоян наносит отличный повторный удар в челюсть сопернику.

Левый боковой удар Алояна не проходит - слишком далеко. Батиста пытается ответить аналогичным ударом. 

В одиннадцатом раунде Алоян начинает атаковать Батисту левыми боковыми, но панамец защищается руками. 

Михаил наносит прямые удары по корпусу противника. 

Батиста практически не атакует Алояна, только защищается. 

Десятый раунд.

Михаил Алоян наносит шикарный удар в челюсть сопернику, но Батиста выстоял.

Алоян начинает атаки через переднюю руку. Панамец уклоняется от ударов, не давая загнать себя в угол ринга.

Закончился девятый раунд. 

Алоян мастерски уходит от удара соперника, спортсмены снова на середине ринга. 

«От души махнул правым боковым Алоян, аж закрутило его самого», — восклицает комментатор поединка.

Восьмой раунд в самом разгаре. 

Михаил Алоян начал защищаться агрессивнее, не отпускает соперника далеко от себя.

Батиста не меняет тактики, пытаясь достать Алояна боковыми ударами справа. 

Шестой раунд подошёл к концу.

Предыдущие пять забирает себе Алоян. Но надо отдать должное панамцу, он продолжает упорно преследовать Михаила. 

Алоян почти не использует удары снизу, нанося боковые и прямые своему противнику.

Начался пятый раунд. Болельщики вовсю кричат: «Миша!».

Алоян левой наносит прямой удар сопернику. Продолжает спокойно маневрировать вокруг панамца, заставляя его терять силы. 

Михаил наносит еще один удар, на этот раз левый боковой. 

Миша Алоян мастерски уклоняется от удара соперника. 

«Ничего необычного, Алоян уклоняется от правой руки соперника, она опять бьет в тень. Я бы хотел отметить удачные действия у Батисты, но их пока нет», — говорит комментатор. 

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Михаил АлоянБокс
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КОММЕНТАРИИ (20)

Евген
10 дек 2019 в 22:48

Давай Мишаня !!! Порви его

Фото пользователя
10 дек 2019 в 22:47

Давай, Миша. надери ему задницу! Мы за тебя болеем!!!

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10 дек 2019 в 22:42

Болеем за Михаила!
Он симпатичней.