В Шерегеше погиб сноубордист: он упал головой в снег и задохнулся

Сноубордист катался вне трассы и погиб при падении в снег рядом с ручьём

Сегодня, 10 декабря, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области погиб сноубордист: он упал головой в снег во время катания.

Инцидент случился вне оборудованной трассы.

— 33-летний новокузнечанин катался с друзьями вне трассы, по пухляку. Не удержался, упал и попал головой в снег. Очевидцы вызвали спасателей, тело потерпевшего спустили вниз. Судебно-медицинский эксперт [его] осмотрел, пришёл к предварительному выводу, что причиной смерти мужчины может быть асфиксия либо от закрытия дыхательных путей снегом, либо от воды, так как рядом с местом падения течёт ручей и, возможно, голова потерпевшего частично попала в воду, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Надежда Ананьева.