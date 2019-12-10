10 декабря вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 8/10
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 8/10
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Происшествия

В Шерегеше погиб сноубордист: он упал головой в снег и задохнулся

Мужчина катался с друзьями по пухляку и потерял равновесие

1 230
5 Обсудить

Поделиться

Сноубордист катался вне трассы и погиб при падении в снег рядом с ручьём

Сноубордист катался вне трассы и погиб при падении в снег рядом с ручьём

Сегодня, 10 декабря, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области погиб сноубордист: он упал головой в снег во время катания.

Инцидент случился вне оборудованной трассы.

— 33-летний новокузнечанин катался с друзьями вне трассы, по пухляку. Не удержался, упал и попал головой в снег. Очевидцы вызвали спасателей, тело потерпевшего спустили вниз. Судебно-медицинский эксперт [его] осмотрел, пришёл к предварительному выводу, что причиной смерти мужчины может быть асфиксия либо от закрытия дыхательных путей снегом, либо от воды, так как рядом с местом падения течёт ручей и, возможно, голова потерпевшего частично попала в воду, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Надежда Ананьева.

По её словам, сейчас на месте происшествия работают следователи, они выясняют обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. 

В начале этого года 36-летний лыжник из Новосибирска пострадал в Шерегеше при столкновении со снегоходом. Происшествие случилось на трассе «Панорама».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Шерегеш
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Татарлар Кутак
10 дек 2019 в 18:11

Ахахахаха ну этот русский насмешил! Не хватило ума вытащить голову и не задыхаться?😂

Гость
10 дек 2019 в 18:09

Спорт убивает

Как страшно жить
10 дек 2019 в 18:08

Кошмар