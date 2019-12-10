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Дороги и транспорт

Чтобы не мешать транспорту: ремонт ям на Октябрьском мосту перенесли на ночь

Работы планируют закончить к середине декабря

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Для ремонта ям используют инфракрасный площадный разогреватель

Для ремонта ям используют инфракрасный площадный разогреватель

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о ремонте асфальта на Октябрьском мосту — работы там начались вчера, 9 декабря.

Вчера на мосту работали и днём и ночью. С сегодняшнего дня, 10 декабря, ремонтные работы перенесли на ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта, пояснили в мэрии.

— Дорожные службы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию, связанную с повреждениями на дороге из-за изменения температур, — сообщил и. о. заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Юрий Сердюк.

По его словам, в настоящее время дорожники «находятся в полной готовности» и готовы быстро отреагировать при изменении погоды.

Ремонт проводится с использованием инфракрасного площадного разогревателя, который вначале высушивает поверхность ямы, куда затем заливается холодная смесь с повышенным содержанием битума, а затем разогревает её. В итоге всё утрамбовывается в монолитную структуру.

Планируется, что работы завершат до 15 декабря.

О действующем ремонте на мосту сообщают пользователи приложения «2ГИС» — сегодня там появилось несколько сообщений о ямах и работах, которые проводятся в среднем ряду. Сейчас движение по мосту в сторону левого берега незначительно затруднено.

Вчера, 9 декабря, НГС в формате онлайн-трансляции рассказывал о снеге на дорогах и во дворах, с уборкой которого не справляются службы.

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ремонтавтодорогиОктябрьский мост
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КОММЕНТАРИИ (17)

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10 дек 2019 в 17:36

Да никакие дороги опять на сделают, ямы залепят снегом и деньги Мерия себе заберёт и на это все

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10 дек 2019 в 17:36

ждём.

10 дек 2019 в 17:36

А чего скромничать, начинайте с 9-00 чтоб уж все встало колом, чай не впервой!