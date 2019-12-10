Чтобы не мешать транспорту: ремонт ям на Октябрьском мосту перенесли на ночь

— Дорожные службы оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию, связанную с повреждениями на дороге из-за изменения температур, — сообщил и. о. заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Юрий Сердюк.

Вчера на мосту работали и днём и ночью. С сегодняшнего дня, 10 декабря, ремонтные работы перенесли на ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта, пояснили в мэрии.

Мэрия Новосибирска предупредила горожан о ремонте асфальта на Октябрьском мосту — работы там начались вчера, 9 декабря.

По его словам, в настоящее время дорожники «находятся в полной готовности» и готовы быстро отреагировать при изменении погоды.



Ремонт проводится с использованием инфракрасного площадного разогревателя, который вначале высушивает поверхность ямы, куда затем заливается холодная смесь с повышенным содержанием битума, а затем разогревает её. В итоге всё утрамбовывается в монолитную структуру.



Планируется, что работы завершат до 15 декабря.



О действующем ремонте на мосту сообщают пользователи приложения «2ГИС» — сегодня там появилось несколько сообщений о ямах и работах, которые проводятся в среднем ряду. Сейчас движение по мосту в сторону левого берега незначительно затруднено.



Вчера, 9 декабря, НГС в формате онлайн-трансляции рассказывал о снеге на дорогах и во дворах, с уборкой которого не справляются службы.

