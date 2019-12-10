10 декабря вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 8/10
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 8/10
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Спорт Подробности

На кону титул временного чемпиона мира WBA Gold: Михаил Алоян прошёл взвешивание перед боем

Михаил Алоян поборется с панамцем Роналом Батистой

1 225
23 Обсудить

Поделиться

Михаил Алоян оказался на 200 граммов легче своего соперника Ронала Батисты

Михаил Алоян оказался на 200 граммов легче своего соперника Ронала Батисты

Новосибирский боксёр Михаил Алоян прошёл контрольное взвешивание перед боем за титул WBA Gold. Сегодня, 10 декабря, Михаил Алоян выйдет на ринг против панамца Ронала Батисты. Новосибирский боксёр оказался на 200 грамм легче своего соперника.

— Накануне этого поединка состоялась официальная процедура взвешивания, и вес Алояна составил 51,94 килограмма, а Батисты — 52,14 килограмма. Для Алояна этот поединок станет первым с октября прошлого года. Эта пауза в его карьере была вызвана тем, что россиянин восстанавливался после травмы. На счету нашего 31-летнего боксера четыре победы на профессиональном ринге и одно поражение. В активе 22-летнего Батисты 12 побед и тоже одно поражение, — сообщили в Федерации бокса России.

Алоян и Батиста выступят во втором наилегчайшем весе (в весовой категории до 52,2 килограммов). В августе Михаил Алоян рассказал, что вернулся в «свою родную категорию».

— У соперника типичная латиноамериканская школа бокса. Он довольно терпеливый, сильный. На кону будет титул временного чемпиона мира WBA Gold. Победитель получит право бороться за титул суперчемпиона по версии WBA, — сообщил ранее корреспонденту НГС Михаил Алоян. WBA — World Boxing Association — это Всемирная боксёрская ассоциация, старейшая международная ассоциация профессионального бокса.

Бой сегодня вечером пройдёт в Кемерово — редакция НГС будет следить в режиме онлайн за ходом поединка.

Год назад в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии — Михаил Алоян проиграл более опытному боксёру из ЮАР Золани Тете, но не дал отправить себя в нокаут.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Михаил Алоянбокс
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (23)

Гость
10 дек 2019 в 17:27

А этот товарищ вернул все бонусы за медальку на олимпиаде, которой его в последствии лишили за допинг?

Карпенко
10 дек 2019 в 17:28

Хорошо, что бокс всякие вада швада не командуют.

Фото пользователя
10 дек 2019 в 17:37

Желаю провала на выступления Мишке! Чтоб больше карыто свое по барски не бросал на переходах подаренное за наш счет кстати https://ngs.ru/more/50337991/