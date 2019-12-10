На кону титул временного чемпиона мира WBA Gold: Михаил Алоян прошёл взвешивание перед боем

— Накануне этого поединка состоялась официальная процедура взвешивания, и вес Алояна составил 51,94 килограмма, а Батисты — 52,14 килограмма. Для Алояна этот поединок станет первым с октября прошлого года. Эта пауза в его карьере была вызвана тем, что россиянин восстанавливался после травмы. На счету нашего 31-летнего боксера четыре победы на профессиональном ринге и одно поражение. В активе 22-летнего Батисты 12 побед и тоже одно поражение, — сообщили в Федерации бокса России.

Новосибирский боксёр Михаил Алоян прошёл контрольное взвешивание перед боем за титул WBA Gold. Сегодня, 10 декабря, Михаил Алоян выйдет на ринг против панамца Ронала Батисты. Новосибирский боксёр оказался на 200 грамм легче своего соперника.

Алоян и Батиста выступят во втором наилегчайшем весе (в весовой категории до 52,2 килограммов). В августе Михаил Алоян рассказал, что вернулся в «свою родную категорию».

— У соперника типичная латиноамериканская школа бокса. Он довольно терпеливый, сильный. На кону будет титул временного чемпиона мира WBA Gold. Победитель получит право бороться за титул суперчемпиона по версии WBA, — сообщил ранее корреспонденту НГС Михаил Алоян. WBA — World Boxing Association — это Всемирная боксёрская ассоциация, старейшая международная ассоциация профессионального бокса.

Бой сегодня вечером пройдёт в Кемерово — редакция НГС будет следить в режиме онлайн за ходом поединка.



Год назад в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии — Михаил Алоян проиграл более опытному боксёру из ЮАР Золани Тете, но не дал отправить себя в нокаут.