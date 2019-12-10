Дело о падении аквариума на маленькую девочку в частном детском саду дошло до суда

— По данным следствия, 29 мая 2019 года в вечернее время полуторагодовалая девочка находилась без присмотра взрослых в игровой комнате детского центра-сада «Смешарики» в Октябрьском районе города Новосибирска, где на нее с тумбы упал аквариум, наполненный водой, вследствие чего ей был причинён вред здоровью. Следствием установлено, что аквариум в детском центре-саде находился в нарушении санитарно-эпидемиологических требований, — сообщили в СК.

Как ранее рассказывал отец пострадавшей девочки, во время этого несчастного случая ребёнок получил многочисленные ссадины и порезы. Кроме того, упавший аквариум сломал девочке нос.

В Следственном комитете уточнили, что руководителя частного детского сада обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Скоро уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направят на рассмотрение в суд.



По данным справочника 2ГИС, сейчас в том же доме, где раньше работали «Смешарики», находится центр по уходу за детьми с другим, похожим, названием. Корреспондент НГС дозвонилась по номеру этого центра и спросила о случае с падением аквариума на ребёнка, но в учреждении сообщили, что не дают никаких комментариев.