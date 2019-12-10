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Возле ГПНТБ собрался парад из полицейских машин: МВД готовится к новогодним праздникам

На площади Пименова собрались полицейские, которые ведут службу на улице

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Возле ГПНТБ собрались автомобили ППС и ДПС

Возле ГПНТБ собрались автомобили ППС и ДПС

Сегодня, 10 декабря, на площади Пименова у ГПНТБ собралось свыше десятка полицейских машин. 

В пресс-службе МВД корреспонденту НГС пояснили, что данное мероприятие является плановым централизованным разводом полицейских нарядов.

Большой парад из полицейских машин на одной площадке — обычная часть внутренней жизни правоохранительных органов&nbsp;

Большой парад из полицейских машин на одной площадке — обычная часть внутренней жизни правоохранительных органов 

— Развод проводится стандартно, такое же было в сентябре, в июне. Смотрят форму, экипировку, вооружение, спецсредства, автотранспорт, удостоверения служебные и так далее. Как правило, это бывает приурочено в том числе к смене формы обмундирования: переход с летней формы на зимнюю. В сентябре развод был приурочен ко Дню образования патрульно-постовой службы. А сейчас новогодние праздники у нас впереди, когда полиция будет работать в усиленном режиме; соответственно, в преддверии усиленного несения службы проводится осмотр, — рассказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин. 

Развод сопровождался торжественным оркестром&nbsp;

Развод сопровождался торжественным оркестром 

По данным пресс-службы, сегодня на разводе награждают лучших сотрудников, которые добились наилучших показателей в служебной деятельности, и одновременно до них доводится оперативная обстановка по городу Новосибирску, задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. После этого экипажи, которые присутствуют на мероприятии, отправятся по местам несения службы. У ГПНТБ собрались сотрудники, которые несут службу непосредственно на улицах Новосибирска, наружная служба в составе экипажей — ППС и ДПС. 

По данным МВД, в разводе приняли участие руководители областной и городской полиции, мэрии Новосибирска, ветераны органов внутренних дел

По данным МВД, в разводе приняли участие руководители областной и городской полиции, мэрии Новосибирска, ветераны органов внутренних дел

— У нас, как правило, для такого мероприятия две площадки: либо возле театра оперы и балета, либо возле ГПНТБ, на площади Пименова. Кстати говоря, площадь как раз названа в память о нашем погибшем сотруднике Александре Пименове — бывшем начальнике Октябрьского отдела полиции, который погиб при охране общественного порядка, — напомнил Антон Сурнин.

Напомним, летом 2018 года на Михайловской набережной для новосибирцев проводили мероприятие, приуроченное к трёхсотлетию Российской полиции, утвержденной Петром I в 1718 году. Также год назад НГС писал о том, как возле ДК Октябрьской революции в Новосибирске съехались машины ОМОНа и полиции, чтобы отметить праздник, — 30-летие ОМОНа.

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полиция
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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
10 дек 2019 в 17:23

У оппозиционеров сжалось?)

Дауж
10 дек 2019 в 16:50

Лишь бы ничего не делать ,устроили Слет пернатых,а вечером после 23 часов ни одной патрульной машины не видно ни на левом ни на правом,только ездят по своим делам на общественном транспорте...! Половина их гнать надо поганой метлой нахлебников...!!

Фото пользователя
10 дек 2019 в 17:01

Пробки надо разгонять,мэрии предписания выписывать ,а не показухой заниматься.