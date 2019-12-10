Возле ГПНТБ собрался парад из полицейских машин: МВД готовится к новогодним праздникам

Возле ГПНТБ собрались автомобили ППС и ДПС Фото: читатель НГС

Сегодня, 10 декабря, на площади Пименова у ГПНТБ собралось свыше десятка полицейских машин. В пресс-службе МВД корреспонденту НГС пояснили, что данное мероприятие является плановым централизованным разводом полицейских нарядов.



Большой парад из полицейских машин на одной площадке — обычная часть внутренней жизни правоохранительных органов Фото: 54.мвд.рф



— Развод проводится стандартно, такое же было в сентябре, в июне. Смотрят форму, экипировку, вооружение, спецсредства, автотранспорт, удостоверения служебные и так далее. Как правило, это бывает приурочено в том числе к смене формы обмундирования: переход с летней формы на зимнюю. В сентябре развод был приурочен ко Дню образования патрульно-постовой службы. А сейчас новогодние праздники у нас впереди, когда полиция будет работать в усиленном режиме; соответственно, в преддверии усиленного несения службы проводится осмотр, — рассказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.



Развод сопровождался торжественным оркестром Фото: 54.мвд.рф

По данным пресс-службы, сегодня на разводе награждают лучших сотрудников, которые добились наилучших показателей в служебной деятельности, и одновременно до них доводится оперативная обстановка по городу Новосибирску, задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. После этого экипажи, которые присутствуют на мероприятии, отправятся по местам несения службы. У ГПНТБ собрались сотрудники, которые несут службу непосредственно на улицах Новосибирска, наружная служба в составе экипажей — ППС и ДПС.

По данным МВД, в разводе приняли участие руководители областной и городской полиции, мэрии Новосибирска, ветераны органов внутренних дел Фото: 54.мвд.рф