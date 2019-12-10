Возле ГПНТБ собрался парад из полицейских машин: МВД готовится к новогодним праздникам

Сегодня, 10 декабря, на площади Пименова у ГПНТБ собралось свыше десятка полицейских машин.
В пресс-службе МВД корреспонденту НГС пояснили, что данное мероприятие является плановым централизованным разводом полицейских нарядов.
— Развод проводится стандартно, такое же было в сентябре, в июне. Смотрят форму, экипировку, вооружение, спецсредства, автотранспорт, удостоверения служебные и так далее. Как правило, это бывает приурочено в том числе к смене формы обмундирования: переход с летней формы на зимнюю. В сентябре развод был приурочен ко Дню образования патрульно-постовой службы. А сейчас новогодние праздники у нас впереди, когда полиция будет работать в усиленном режиме; соответственно, в преддверии усиленного несения службы проводится осмотр, — рассказал начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.
По данным пресс-службы, сегодня на разводе награждают лучших сотрудников, которые добились наилучших показателей в служебной деятельности, и одновременно до них доводится оперативная обстановка по городу Новосибирску, задачи по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. После этого экипажи, которые присутствуют на мероприятии, отправятся по местам несения службы. У ГПНТБ собрались сотрудники, которые несут службу непосредственно на улицах Новосибирска, наружная служба в составе экипажей — ППС и ДПС.
— У нас, как правило, для такого мероприятия две площадки: либо возле театра оперы и балета, либо возле ГПНТБ, на площади Пименова. Кстати говоря, площадь как раз названа в память о нашем погибшем сотруднике Александре Пименове — бывшем начальнике Октябрьского отдела полиции, который погиб при охране общественного порядка, — напомнил Антон Сурнин.
Напомним, летом 2018 года на Михайловской набережной для новосибирцев проводили мероприятие, приуроченное к трёхсотлетию Российской полиции, утвержденной Петром I в 1718 году. Также год назад НГС писал о том, как возле ДК Октябрьской революции в Новосибирске съехались машины ОМОНа и полиции, чтобы отметить праздник, — 30-летие ОМОНа.