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Девушек задержали за граффити с сердцем на Михайловской набережной — убрать надпись их не заставишь

Граффити будут убирать специалисты с помощью специальной техники

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Надпись о любви появилась на парапете в зоне спуска к реке

Надпись о любви появилась на парапете в зоне спуска к реке

В Новосибирске накажут двух девушек, которые разрисовали парапет на Михайловской набережной.

Сибирячки попались на вандализме поздно вечером в воскресенье, 8 декабря.

— Ориентировочно в 22:40 две девушки разрисовали стену парапета в зоне спуска к реке. В конце надписи «Я тебя очень» правонарушительницы нарисовали сердце. Сотрудники охранного предприятия, отвечающие за обеспечение общественного порядка в парке и сохранность его имущества, задержали девушек и передали сотрудникам отдела полиции Октябрьского района для составления протокола об административном правонарушении, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сделанную надпись теперь придётся стирать. Как пояснила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, сделать это можно в любое время года, возможно, специалистам удастся убрать надпись с помощью пескоструйной установки.

— Одно из предложений, которое было озвучено, чтобы девушки сами стёрли эту надпись. Это было бы очень правильно, и такой, я знаю, опыт существовал в Казани: когда там также открыли парк в центре города и также вандалы написали что-то. Вандалов нашли, и сама общественность заставила их стереть эти надписи. Мне кажется, это очень показательный пример — чтобы люди действительно несли ответственность за то, что они делают, и то, что они портят, — сказала Анна Терешкова.

При этом вице-мэр уточнила, что заставить девушек самостоятельно убрать надпись мэрия не может.

— Было бы правильно, если бы девушки сами, осознав ситуацию, сделали такой красивый жест, — подчеркнула Терешкова.

Осенью 2017 года на Михайловской набережной вандалы вырвали саженцы молодых яблонь. А в прошлом году там в очередной раз расписали новую тротуарную плитку — неизвестный романтик оставил на ней послание на французском языке

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вандализм
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КОММЕНТАРИИ (12)

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10 дек 2019 в 16:19

Может лучше специалисты со специальной техникой уберут город от грязи из снега, а мы уж я думаю поживем с "Я тебя очень...."

10 дек 2019 в 16:18

Надо "мочалками" этих хулиганок и отмывать эту надпись, пока чисто не будет, а потом отправить чистить снег в городе до конца зимы, каждый день по 12 часов, вот тогда наказание будет.

Фывап
10 дек 2019 в 16:16

Долго вчитывался в надпись, но так и не понял, кого они хотели оскорбить.