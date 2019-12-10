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Фура сбила открытую дверь «Форда» вместе с водителем и скрылась с места ДТП

Грузовой автомобиль объявили в розыск

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Водитель&nbsp;Ford чуть не лишился руки

Водитель Ford чуть не лишился руки

В Новосибирске сегодня утром, 10 декабря, фура сбила дверь припаркованного седана и задела водителя, который выходил из него. После этого грузовая машина скрылась, а водитель легковой попал в больницу с тяжёлой травмой руки.

— В 9:00 утра неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону улицы Доватора и в пути следования совершил столкновение с автомобилем Ford. Пострадал водитель Ford 1994 года рождения, который стоял у края проезжей части дороги, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

ДТП произошло в Дзержинском районе

ДТП произошло в Дзержинском районе

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. 

Очевидцев и свидетелей аварии ГИБДД просит обратиться по телефонам 232–23–51 или 232–23–21.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Сегодня массовая авария на Димитровском мосту спровоцировала коллапс на левом берегу Новосибирска. А ночью в аварии на улице Кирова пострадали четыре человека.

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ДТПводитель скрылся с места ДТП
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КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
10 дек 2019 в 15:51

А водитель форда разве не должен был посмотреть в зеркала, прежде чем открывать дверь и выходить из авто,все-таки на проезжей части остановил свой автомобиль..

Фото пользователя
10 дек 2019 в 15:53

а водитель выходил из авто не глядя? фурщик просто не почувствовал как снес дверь....теперь будет смотреть по зеркалам...

10 дек 2019 в 15:53

А водителю форда не надо убедиться в безопасности при открывании двери?