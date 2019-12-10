Фура сбила открытую дверь «Форда» вместе с водителем и скрылась с места ДТП

В Новосибирске сегодня утром, 10 декабря, фура сбила дверь припаркованного седана и задела водителя, который выходил из него. После этого грузовая машина скрылась, а водитель легковой попал в больницу с тяжёлой травмой руки.

— В 9:00 утра неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Гусинобродское шоссе со стороны улицы Волочаевской в сторону улицы Доватора и в пути следования совершил столкновение с автомобилем Ford. Пострадал водитель Ford 1994 года рождения, который стоял у края проезжей части дороги, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.