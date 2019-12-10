Бывшего вице-мэра Новосибирска отпустили на свободу

Александра Кожина освободили в зале суда Фото: Телекомпания ТВК / YouTube

Бердский городской суд вынес приговор бывшему вице-мэру Новосибирска Александру Кожину, которого обвиняли в превышении должностных полномочий во время работы на посту директора одной из муниципальных компаний.

Что решил суд Сегодня, 10 декабря, Бердский городской суд приговорил Александра Кожина к 3 годам 3 месяцам колонии-поселения. Двое других фигурантов этого уголовного дела также получили сроки в колонии-поселении: Владимир Дыненков — 1 год 3 месяца, Сергей Оленич — 1 год 11 месяцев. — Все трое осужденных уже фактически понесли наказание, находясь под домашним арестом и в СИЗО. Осужденных освободили из зала суда. Участники процесса аплодировали, — сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

В чём обвиняли Кожина Согласно материалам дела, он дважды превысил полномочия в то время, когда работал в Бердске директором муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг».

Как пояснила корреспонденту НГС старший помощник прокурора Бердска Анна Белова, в 2017 году сотрудники МУП «КБУ» проверили объекты компании «Международный комплекс "Сибиряк"», которые расположены на территории Речкуновской зоны отдыха.

— В ходе этой проверки сотрудники МУП «КБУ» выявили, что на территории ЗАО «МК "Сибиряк"» имеются построенные объекты, которые незаконно подключены к сети холодного водоснабжения, — сообщила Анна Белова.

Она уточнила, что холодную воду «безучётно потребляли» один шестиэтажный и три трёхэтажных дома, канализационная насосная станция и здание спортивного комплекса. После того как нарушения вскрылись, сотрудники «Комбината бытовых услуг» провели расчёты с учётом требований закона и потребовали, чтобы «Сибиряк» заплатил за холодную воду больше 170 миллионов рублей. Руководитель КБУ Александр Кожин направил генеральному директору ЗАО «МК "Сибиряк"» Владимиру Дыненкову предарбитражное уведомление соответствующего содержания.



Как уточнила гособвинитель, Дыненков такую сумму платить не хотел. Он вступил в переговоры со своим знакомым Сергеем Оленичем, который, по версии следствия, «обладал авторитетом, возможностью воздействия на директора МУП "КБУ" и имел дружеские отношения с главой города Бердска», рассказала Анна Белова.

В итоге, по данным прокуратуры, Дыненков и Оленич поспособствовали тому, чтобы Александр Кожин превысил свои должностные полномочия и снизил долг «Сибиряка» до приемлемой суммы.

— Были личные встречи, были телефонные переговоры, после которых Кожин согласился снизить задолженность. Он сначала составил свой собственный расчёт объёма доначислений по холодной воде, и по расчёту, который составил Кожин, следовало, что за безучётное потребление воды ЗАО «МК "Сибиряк"» должно было оплатить в пользу МУП «КБУ» задолженность в размере 380 тысяч 582 рублей 54 копеек. Затем был составлен протокол совещания в январе 2018 года о том, что Кожин и Дыненков согласились с таким начислением, — пояснила Анна Белова.



Второй эпизод обвинения Кроме этого эпизода превышения полномочий, Александра Кожина обвиняли ещё в одном. По данным прокуратуры Бердска, он необоснованно сократил сумму долга за безучётное потребление холодной воды на объектах другой организации — «СтройРегионСервис». Согласно первоначальным расчётам, эта компания должна была выплатить МУП «КБУ» больше 20 миллионов рублей, ей также направили предарбитражное уведомление.

— Потом Кожин из личной заинтересованности решил снизить объём этой задолженности, также составил расчёт, уменьшил сумму до 154 тысяч рублей и подписал протокол совещания, — сообщила гособвинитель.

Вину Кожин не признал Как уточнила Анна Белова, вину в предъявленном обвинении Александр Кожин не признал: он не отрицает фактические обстоятельства дела, но уверен, что действовал в рамках закона, без нарушений. По словам подсудимого, он не был заинтересован в превышении полномочий. Он считает, что в основу уголовного дела лёг спор хозяйствующих субъектов, что преступления как такового не было и ущерб никому не причинён, привела гособвинитель показания бывшего директора МУП «КБУ».