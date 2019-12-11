«Через два дня зашевелились»: подрядчики возместили ущерб жителю залитой кипятком квартиры на Обогатительной

Спустя две недели после потопа, семье Владислава удалось получить компенсацию за пострадавшую мебель в детской Фото: читатель НГС

В Новосибирске представители подрядной организации ООО «Горизонт», по чьей вине произошёл прорыв трубы в доме на Обогатительной, 7, начали возмещать ущерб жильцам пострадавшей квартиры. Об этом корреспонденту НГС сообщил Владислав — хозяин квартиры, комнату в которой залило кипятком. — Прошло буквально два дня после публикации, и подрядчики сразу зашевелились. Возместили нам деньги за личные вещи, утраченные в результате затопа. Исходя из того, что вещи у нас были не новые, в принципе, суммы, которую нам выплатили, достаточно. Мы остались довольны этим совместным решением, — добавил он.



По словам мужчины, представитель подрядной организации сама приехала к семье Владислава и передала деньги. Действия также начала предпринимать и управляющая компания — сотрудники УК планируют заменить перекрытия на крыше дома, которые первоначально компания отказывалась обновить в рамках действующего капремонта.

Детская комната, пострадавшая из-за прорыва трубы, как уточнил Владислав, сейчас закрыта — из-за сильной влаги в помещении разрастается плесень, а деревянная дверь распухла. Несмотря на то, что представитель подрядчиков в разговоре с корреспондентом НГС пообещала завершить ремонтные работы до 31 декабря, Владислав уверен, что рабочие к Новому году этого сделать не успеют.

— У нас на руках есть результаты независимой экспертизы, сейчас ждём, пока подрядчик сделает свою. Это будет 19 декабря. Даже если после заключения мы встретимся с ним, обговорим нюансы, а рабочие приступят к ремонту числа 23-го, то только 27-го они закончат сушку помещения. Это максимум. Не думаю, что они будут прям и день, и ночь работать. За два дня точно ничего сделать не успеют. Поэтому до завершения истории ещё очень долго, — уточнил он.

Пока стены залитой кипятком комнаты продолжает покрывать плесень Фото: читатель НГС

В настоящее время старшая дочь Владислава по-прежнему живёт у друзей и родных — ночевать в детской, залитой кипятком, невозможно.

По факту произошедшего семья мужчины написала заявление в прокуратуру.

— У нас полностью бездействует система поддержки. Есть определённые службы городские, куда можно обратиться, когда что-то случается, но они не хотят искать какого-то решения, везде нужно писать заявление, которое они будут рассматривать в течение 30 дней. И только после этого будет принято решение. По такой схеме и действуем, — пояснил Владислав.

В компании «Горизонт» подтвердили, что Владиславу выплатили средства за пострадавшее имущество. О возмещении морального вреда речи не идёт — для этого, как уточнили в компании, необходимо подтвердить, что «человек заболел или утратил здоровье».

— Мы всё возместили, но не просто так. Он написал заявление о том, что отказывается от претензий имущественного плана к нам. И претензий в настоящее время не имеет, — рассказала представитель подрядчика, представившаяся Ларисой.

