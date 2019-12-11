Регионы друг за другом объявляют 31 декабря выходным днём. А как в Новосибирске?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не может официально сделать 31 декабря выходным днём. Однако он добавил, что руководители могут отпустить своих подчиненных домой пораньше либо разрешить им вовсе не выходить на работу.
«Региональным решением перенести выходной день на другую дату для всех жителей области нельзя, это исключительно федеральные полномочия. Но, учитывая хлопотливость и специфику предпраздничного дня 31 декабря, я буду приветствовать решения руководителей новосибирских организаций и предприятий, если они найдут возможность отпустить своих подчиненных домой пораньше или сделают этот день для своих коллективов нерабочим. При этом правительство Новосибирской области 31 декабря будет работать в соответствии с производственным календарем всей страны», — подчеркнул глава региона.
Решение сделать последний день года выходным приняли несколько губернаторов. Так, 31 декабря официальный выходной будет в нескольких регионах, в том числе в Псковской области, Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии.
По всей стране 31 декабря — официальный рабочий день. Если ваш работодатель не сделал этот день внеплановым выходным, помните, что вы все равно вправе покинуть рабочее место на час раньше — таковы правила Минтруда.
Следующие праздники будут уже в феврале. Кстати, сохраните календарь выходных дней на весь год, ведь самое время планировать даты отпуска.