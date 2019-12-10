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Развлечения

Новосибирская модель решилась на опасную фотосъёмку — она снялась в обнимку с бурым медведем

В фотосессии участвовал дрессированный мишка — Арчи

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Ирина Шерина смело согласилась принять участие в съёмке. Её мохнатый партнёр вёл себя примерно

Ирина Шерина смело согласилась принять участие в съёмке. Её мохнатый партнёр вёл себя примерно

В Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков: она сняла двух девушек с живыми медведями — бурым и гималайским.

— Съёмки были в конном клубе «Аристократ». Его хозяйка предложила сделать съёмку с медведями. Мне стало очень интересно, я давно мечтала, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.

Арчи прекрасно вёл себя на съёмке

Арчи прекрасно вёл себя на съёмке

На съёмку с бурым медведем согласилась модель Ирина Шерина. В день фотосессии было достаточно тепло и шёл снег, поэтому выбрали лёгкое платье.

Ирина и Арчи быстро подружились

Ирина и Арчи быстро подружились

— Честно говоря, было немного волнительно, но потом всё пошло хорошо. Погладила его, почесала за ухом — и страх пропал. Он очень милый, как будто большая собака, — объяснила фотограф.

Сначала все волновались, но потом съёмка пошла гладко

Сначала все волновались, но потом съёмка пошла гладко

Дрессировщица медведей Майя Кирсанова согласилась на съёмки со своими подопечными и сама строго наблюдала за всем процессом.

Во время съёмки присутствовала и дрессировщик медведей

Во время съёмки присутствовала и дрессировщик медведей

Фотосессию с Арчи решили сделать рядом с лесом&nbsp;

Фотосессию с Арчи решили сделать рядом с лесом 

Помимо фотосессии в лесу, фотограф сняла специальный фотопроект «Танго с медведем». В нём приняла участие чемпионка мира по бальным танцам Вероника Дичка. Она снялась с гималайским мишкой Топтыжкой.

Танго с прекрасной Вероникой Дичкой станцевал мишка Топтыжка

Танго с прекрасной Вероникой Дичкой станцевал мишка Топтыжка

Арчи тоже фотографировался с Вероникой

Арчи тоже фотографировался с Вероникой

Недавно НГС писал, что фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным французским журналом Moevir. Кадры его фотосессии попали на обложку издания

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фотосессия
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КОММЕНТАРИИ (41)

Фото пользователя
10 дек 2019 в 14:17

А если бы что-то пошло ни так,то даже шанса выжить у девушки бы не было...Я понимаю, что дрессировщица уверена в своих питомцах, но зверь есть зверь...Зачем так рисковать своей жизнью, ради кадра...

Фото пользователя
10 дек 2019 в 14:09

На работу лучше бы устроилась.

Жительница
10 дек 2019 в 14:17

Безвкусица, По-моему, медведь забирает все внимание на себя, а девушка потерялась.... На фоне...... Суть?