Новосибирская модель решилась на опасную фотосъёмку — она снялась в обнимку с бурым медведем

Ирина Шерина смело согласилась принять участие в съёмке. Её мохнатый партнёр вёл себя примерно Фото: Ольга Бурмистрова

В Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков: она сняла двух девушек с живыми медведями — бурым и гималайским. — Съёмки были в конном клубе «Аристократ». Его хозяйка предложила сделать съёмку с медведями. Мне стало очень интересно, я давно мечтала, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.

Арчи прекрасно вёл себя на съёмке Фото: Ольга Бурмистрова

На съёмку с бурым медведем согласилась модель Ирина Шерина. В день фотосессии было достаточно тепло и шёл снег, поэтому выбрали лёгкое платье.

Ирина и Арчи быстро подружились Фото: Ольга Бурмистрова

— Честно говоря, было немного волнительно, но потом всё пошло хорошо. Погладила его, почесала за ухом — и страх пропал. Он очень милый, как будто большая собака, — объяснила фотограф.

Сначала все волновались, но потом съёмка пошла гладко Фото: Ольга Бурмистрова

Дрессировщица медведей Майя Кирсанова согласилась на съёмки со своими подопечными и сама строго наблюдала за всем процессом.



Во время съёмки присутствовала и дрессировщик медведей Фото: Ольга Бурмистрова

Фотосессию с Арчи решили сделать рядом с лесом Фото: Ольга Бурмистрова

Помимо фотосессии в лесу, фотограф сняла специальный фотопроект «Танго с медведем». В нём приняла участие чемпионка мира по бальным танцам Вероника Дичка. Она снялась с гималайским мишкой Топтыжкой.

Танго с прекрасной Вероникой Дичкой станцевал мишка Топтыжка Фото: Ольга Бурмистрова

Арчи тоже фотографировался с Вероникой Фото: Ольга Бурмистрова