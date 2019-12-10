Новосибирская модель решилась на опасную фотосъёмку — она снялась в обнимку с бурым медведем

В Новосибирске фотограф Ольга Бурмистрова сделала серию снимков: она сняла двух девушек с живыми медведями — бурым и гималайским.
— Съёмки были в конном клубе «Аристократ». Его хозяйка предложила сделать съёмку с медведями. Мне стало очень интересно, я давно мечтала, — рассказала корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова.
На съёмку с бурым медведем согласилась модель Ирина Шерина. В день фотосессии было достаточно тепло и шёл снег, поэтому выбрали лёгкое платье.
— Честно говоря, было немного волнительно, но потом всё пошло хорошо. Погладила его, почесала за ухом — и страх пропал. Он очень милый, как будто большая собака, — объяснила фотограф.
Дрессировщица медведей Майя Кирсанова согласилась на съёмки со своими подопечными и сама строго наблюдала за всем процессом.
Помимо фотосессии в лесу, фотограф сняла специальный фотопроект «Танго с медведем». В нём приняла участие чемпионка мира по бальным танцам Вероника Дичка. Она снялась с гималайским мишкой Топтыжкой.
Недавно НГС писал, что фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным французским журналом Moevir. Кадры его фотосессии попали на обложку издания.