Министр спорта Новосибирской области попросил разрешения забрать у мэрии акции стадиона «Спартак»

Доклад Ахапова сегодня, 10 декабря, прозвучал во время работы комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Ахапов отметил, что покупка акций позволит вкладывать деньги в реконструкцию и модернизацию стадиона.

В Новосибирске министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов попросил депутатов согласовать безвозмездное приобретение 43,66% акций стадиона «Спартак». Правительство региона хочет забрать акции, которые сейчас принадлежат мэрии Новосибирска.

— Прошу вас согласовать возможность безвозмездного приобретения Правительством области 43,66% акций ОАО «Стадион Спартак». Приобретателем акций будет Департамент имущественных отношений Новосибирской области, в случае приобретения акций право акционера от имени нашей области будет осуществлять Министерство. Традиционно многие годы «Стадион Спартак» является центром развития спорта, центром функционирования многих спортивных школ, как муниципальных, так и областных. Это единственная домашняя арена нашего футбольного клуба. Мы просим согласовать эти изменения с целью того, чтобы всё-таки правительство Новосибирской области могло в перспективе вкладывать непосредственно в ремонт и реконструкцию стадиона. Он, конечно, подлежит модернизации, — рассказал на заседании Сергей Ахапов.

Депутаты информацию приняли к сведению. Пока решение не озвучено.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас ОАО «Стадион «Спартак»» на 56,34% принадлежит АО «РАТМ-Холдинг», на 43,66% — комитету по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска