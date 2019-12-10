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Спорт

Министр спорта Новосибирской области попросил разрешения забрать у мэрии акции стадиона «Спартак»

Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике принял к сведению эту просьбу

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Чуть меньше половины акций «Спартака» принадлежат мэрии Новосибирска

Чуть меньше половины акций «Спартака» принадлежат мэрии Новосибирска

В Новосибирске министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов попросил депутатов согласовать безвозмездное приобретение 43,66% акций стадиона «Спартак». Правительство региона хочет забрать акции, которые сейчас принадлежат мэрии Новосибирска.

Доклад Ахапова сегодня, 10 декабря, прозвучал во время работы комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике. Ахапов отметил, что покупка акций позволит вкладывать деньги в реконструкцию и модернизацию стадиона.

— Прошу вас согласовать возможность безвозмездного приобретения Правительством области 43,66% акций ОАО «Стадион Спартак». Приобретателем акций будет Департамент имущественных отношений Новосибирской области, в случае приобретения акций право акционера от имени нашей области будет осуществлять Министерство. Традиционно многие годы «Стадион Спартак» является центром развития спорта, центром функционирования многих спортивных школ, как муниципальных, так и областных. Это единственная домашняя арена нашего футбольного клуба. Мы просим согласовать эти изменения с целью того, чтобы всё-таки правительство Новосибирской области могло в перспективе вкладывать непосредственно в ремонт и реконструкцию стадиона. Он, конечно, подлежит модернизации, — рассказал на заседании Сергей Ахапов.

Депутаты информацию приняли к сведению. Пока решение не озвучено. 

По данным «Контур.Фокуса», сейчас ОАО «Стадион «Спартак»» на 56,34% принадлежит АО «РАТМ-Холдинг», на 43,66% — комитету по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска

Долгое время стадион «Спартак» был домашней ареной для футбольного клуба «Сибирь», с октября клуб проходит процедуру банкротства. В июне этого года в правительстве Новосибирской области объявили о создании нового футбольного клуба, который получил название «Новосибирск».

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стадион Спартак
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КОММЕНТАРИИ (20)

ну вы поняли
10 дек 2019 в 11:59

А потом там москвичи начнут ремонт стадиона и обнаружат, что он нерентабелен, поэтому оставят на первом этаже место под фитнес, а остальное пойдет под новый квартал с ТЦ.

Вермут Алебасов
10 дек 2019 в 12:16

Я тоже бесплатно хочу часть имущества! Знаем мы политику Травникова, снесут и построят элитные свечки. Не Толяну, так траве в карман баблишко рекой польётся.

Корысти для
10 дек 2019 в 12:03

У нас мэрия во главе с Толей и Ко дороги то почистить не могут, а стадион им не нужен подавно. Пусть забирают, хуже чем есть уже не будет точно.