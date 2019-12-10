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Дороги и транспорт

Можно платить 22 рубля: в мэрии Новосибирска объяснили, как ездить по старым билетам

Перевозчики не смогли вовремя получить новый тираж билетов

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Билет со старой ценой жительнице Новосибирска выдали утром в понедельник, 9 декабря — на следующий день после повышения тарифов

Билет со старой ценой жительнице Новосибирска выдали утром в понедельник, 9 декабря — на следующий день после повышения тарифов

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснили, почему вчера в автобусе № 18 сибирячке дали билет со старой ценой. На нём была указана стоимость проезда в 22 рубля, хотя расценки повысились ещё накануне.

— Управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска сообщено ИП Грицеву А. Г. и руководству ООО «Магистраль-ТрансАвто» о незамедлительной замене билетной продукции с актуальной стоимостью билета (проезда пассажира и провоза багажа). Причиной возникновения данной ситуации, по информации вышеуказанных перевозчиков, является то, что бланки билетов на проезд в общественном пассажирском транспорте изготавливаются типографским способом и тираж не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф, — говорится в официальном ответе департамента на запрос корреспондента НГС.

В мэрии добавили, что пассажир может оплачивать стоимость проезда именно ту, которая указана в билете.

— В соответствии с пунктом 2 статьи 786 Гражданского кодекса РФ факт заключения договора перевозки пассажира и багажа подтверждается выдачей пассажиру проездного билета. Одним из обязательных реквизитов билета в соответствии с Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, является стоимость билета. На основании вышеизложенного пассажир имеет право оплатить указанную в билете стоимость проезда, — добавили в департаменте.

В день повышения цен на проезд, 8 декабря, жители Новосибирска вышли на митинг. В конце ноября эксперты объяснили истинные причины повышения стоимости проезда. С 15 декабря в новосибирских маршрутках № 5 и № 364 также повысятся цены на проезд.

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КОММЕНТАРИИ (16)

МЭР
10 дек 2019 в 13:07

Стыдно за горожан, сплошные жмоты!

Иван
10 дек 2019 в 13:06

Всё правильно, какая цена на билете, ту и платишь.

Фото пользователя
10 дек 2019 в 13:05

Так спешили поднять стоимость билета, что даже не успели напечатать новые билеты. Когда надо чиновники быстрее китайцев работают, вот бы метро так быстро строили.