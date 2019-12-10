Можно платить 22 рубля: в мэрии Новосибирска объяснили, как ездить по старым билетам

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснили, почему вчера в автобусе
— Управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска сообщено ИП Грицеву А. Г. и руководству ООО «Магистраль-ТрансАвто» о незамедлительной замене билетной продукции с актуальной стоимостью билета (проезда пассажира и провоза багажа). Причиной возникновения данной ситуации, по информации вышеуказанных перевозчиков, является то, что бланки билетов на проезд в общественном пассажирском транспорте изготавливаются типографским способом и тираж не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф, — говорится в официальном ответе департамента на запрос корреспондента НГС.
В мэрии добавили, что пассажир может оплачивать стоимость проезда именно ту, которая указана в билете.
— В соответствии с пунктом 2 статьи 786 Гражданского кодекса РФ факт заключения договора перевозки пассажира и багажа подтверждается выдачей пассажиру проездного билета. Одним из обязательных реквизитов билета в соответствии с Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2009
В день повышения цен на проезд, 8 декабря, жители Новосибирска вышли на митинг. В конце ноября эксперты объяснили истинные причины повышения стоимости проезда. С 15 декабря в новосибирских маршрутках