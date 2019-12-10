Можно платить 22 рубля: в мэрии Новосибирска объяснили, как ездить по старым билетам

Билет со старой ценой жительнице Новосибирска выдали утром в понедельник, 9 декабря — на следующий день после повышения тарифов

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска объяснили, почему вчера в автобусе № 18 сибирячке дали билет со старой ценой. На нём была указана стоимость проезда в 22 рубля, хотя расценки повысились ещё накануне.

— Управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска сообщено ИП Грицеву А. Г. и руководству ООО «Магистраль-ТрансАвто» о незамедлительной замене билетной продукции с актуальной стоимостью билета (проезда пассажира и провоза багажа). Причиной возникновения данной ситуации, по информации вышеуказанных перевозчиков, является то, что бланки билетов на проезд в общественном пассажирском транспорте изготавливаются типографским способом и тираж не всегда удается получить к дате, с которой изменяется тариф, — говорится в официальном ответе департамента на запрос корреспондента НГС.

