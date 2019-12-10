«В пробке четыре скорые»: на левом берегу Новосибирска произошёл транспортный коллапс

В новосибирской ГИБДД объяснили, почему сегодня возник коллапс на дорогах Левобережья.

— В 5:30 было ДТП на Димитровском мосту. Сначала столкновение трёх автомобилей, потом ещё два автомобиля добавилось в сторону правого берега. В связи с этим было ограничено движение в сторону правого берега. Экипаж ГИБДД прибыл на место в течение пяти минут. Некоторые автомобили были недвижимы, поэтому были вызваны эвакуаторы. К 7:00 данное ДТП было ликвидировано — движение пошло по всем направлениям. В связи с тем, что было ограничение — левый берег встал в огромные пробки, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.