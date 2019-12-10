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«В пробке четыре скорые»: на левом берегу Новосибирска произошёл транспортный коллапс

Общественный транспорт не может доехать до Димитровского моста

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Люди больше часа не могут дождаться общественного транспорта&nbsp;

Люди больше часа не могут дождаться общественного транспорта 

В Новосибирске в Ленинском районе в пробках стоят сотни машин. Транспортный коллапс охватил больше половины левого берега.

НГС показывает, как горожане проводят это утро.

Если вы сейчас стоите в пробке, присылайте фото и видео в редакцию НГС через WhatsApp или Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

Александра Бруня
По предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал

По предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал

В новосибирской ГИБДД объяснили, почему сегодня возник коллапс на дорогах Левобережья.

— В 5:30 было ДТП на Димитровском мосту. Сначала столкновение трёх автомобилей, потом ещё два автомобиля добавилось в сторону правого берега. В связи с этим было ограничено движение в сторону правого берега. Экипаж ГИБДД прибыл на место в течение пяти минут. Некоторые автомобили были недвижимы, поэтому были вызваны эвакуаторы. К 7:00 данное ДТП было ликвидировано — движение пошло по всем направлениям. В связи с тем, что было ограничение — левый берег встал в огромные пробки, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Александра Бруня
В 10:00 к Димитровскому мосту всё также непросто проехать

В 10:00 к Димитровскому мосту всё также непросто проехать

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:00 к Димитровскому мосту всё также непросто проехать.

Александра Бруня
Мелкие ДТП осложняют ситуацию на дороге

Мелкие ДТП осложняют ситуацию на дороге

Мелкие ДТП также серьёзно осложняют ситуацию на дороге.

Александра Бруня
Пробка на мосту из-за ДТП начала собираться ещё в 7:30

Пробка на мосту из-за ДТП начала собираться ещё в 7:30

Сегодня проехать по Димитровскому мосту было очень трудно с самого раннего утра, особенно в сторону центра города.

Александра Бруня
Пробка на мосту начала собираться из-за ДТП

Пробка на мосту начала собираться из-за ДТП

Сегодня на Димитровском мосту около 7:00 произошла массовая авария. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля. 

Александра Бруня
Общественный транспорт не может доехать до моста

Общественный транспорт не может доехать до моста

Общественный транспорт, по данным 2Gis, не может проехать до Димитровского моста.

Александра Бруня
Проехать по площади Станиславского практически невозможно

Проехать по площади Станиславского практически невозможно

— Апокалипсис из машин на пл. Станиславского. Всё стоит, не двигается, в пробке сразу 4 скорых. Автобусов нет, тоже в пробках, — сообщил читатель НГС.

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КОММЕНТАРИИ (88)

Лапки в тапках
10 дек 2019 в 09:46

Люди не очень умные. Ну нападало много снега, так ты возьми и не едь на машине, езжай на общественном транспорте. Поглядишь, так все едут в машинах по одному человеку, максимум по двое. Пассажиры и водители из 60-90 автомобилей могли бы вместиться в один автобус и все дороги были бы свободными. Ведь тех, кому реально нужна машина по работе для постоянных разъездов, думаю, процентов 20-30 от общей массы автомобилистов.

Домброван
10 дек 2019 в 09:45

Как же надоело это. Наплевательское отношение мэрии к состоянию дорог. Ни ремонта качественного, ни нормальной уборки снега. Сегодня стал свидетелем, как бедная мамушка мучалась с коляской, пробираясь через эту кашу.

Фото пользователя
10 дек 2019 в 09:43

А всё потому, что маятниковая миграция. Каждый день утром тысяч 100 человек едут на авто на правый берег, а вечером - обратно. Это безумие...