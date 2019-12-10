«В пробке четыре скорые»: на левом берегу Новосибирска произошёл транспортный коллапс

В новосибирской ГИБДД объяснили, почему сегодня возник коллапс на дорогах Левобережья.
— В 5:30 было ДТП на Димитровском мосту. Сначала столкновение трёх автомобилей, потом ещё два автомобиля добавилось в сторону правого берега. В связи с этим было ограничено движение в сторону правого берега. Экипаж ГИБДД прибыл на место в течение пяти минут. Некоторые автомобили были недвижимы, поэтому были вызваны эвакуаторы. К 7:00 данное ДТП было ликвидировано — движение пошло по всем направлениям. В связи с тем, что было ограничение — левый берег встал в огромные пробки, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 10:00 к Димитровскому мосту всё также непросто проехать.
Мелкие ДТП также серьёзно осложняют ситуацию на дороге.
Сегодня проехать по Димитровскому мосту было очень трудно с самого раннего утра, особенно в сторону центра города.
Сегодня на Димитровском мосту около 7:00 произошла массовая авария. По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.
Общественный транспорт, по данным 2Gis, не может проехать до Димитровского моста.
— Апокалипсис из машин на пл. Станиславского. Всё стоит, не двигается, в пробке сразу 4 скорых. Автобусов нет, тоже в пробках, — сообщил читатель НГС.