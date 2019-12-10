Как правильно собирать сумку в СИЗО: мастер-класс от бывшего директора Новосибирского планетария

Сергей Масликов решил взять в СИЗО учебник астрономии и методическое пособие к нему, чтобы «вести просветительскую деятельность» Фото: facebook.com/sergey.maslikov.1

Бывший директор Новосибирского планетария Сергей Масликов записал видео о том, как правильно собирать сумку в СИЗО. В Новосибирске завершается судебный процесс над известным астрономом, бывшим директором планетария Сергеем Масликовым, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Вечером в понедельник, 9 декабря, в ожидании приговора Сергей Масликов опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись, на которой он собирает сумку с вещами первой необходимости. «Конечно, очень надеюсь, что останусь на свободе. Но в наше время нужно быть готовым ко всему. Поэтому я решил собрать сумку, а заодно снял видео "Как правильно собрать сумку в СИЗО". Друзья, отнеситесь к этому без драматизма, а лучше — с долей юмора, особенно если завтра сумка мне не пригодится», — написал астроном в своём посте.



В своём видео Сергей Масликов порекомендовал брать в СИЗО прочную немаркую сумку с ручками подлиннее, чтобы при необходимости защитить ею спину как рюкзаком. Внутрь он сложил самую необходимую одежду, сланцы, полотенце, кипятильник, акафист Сергию Радонежскому, пластиковую и алюминиевую посуду, одноразовые станки для бритья, а также предметы гигиены, в частности, мыло и туалетную бумагу, которые, по словам Сергея Масликова, «в СИЗО выдаются, но так редко и так мало, что без их запаса не обойтись». Вместе с зубной пастой астроном взял контейнер, поскольку работники изолятора могут попросить выдавить жидкость из тюбика. Также среди предметов, которые астроном сложил в сумку, оказались беруши и повязка для глаз («В камере постоянно горит свет, ночью он маленько может быть послабее, но тем не менее приходится, спать со светом»). Кроме того, Сергей Масликов взял с собой сигареты, несмотря на то что не курит («Это отличное средство установления коммуникации»). Поместились в сумку и некоторые продукты: конфеты, шоколад, колбаса, баранки.

— Конечно, там кормят, там трёхразовое питание, по калорийности, наверное, сбалансированное, но оно абсолютно пресное, поэтому первым делом я беру с собой кубики «Галина Бланка» и приправу. С этим могут быть проблемы, но я видел людей, которым удавалось это пронести с собой, поэтому будем надеяться на лучшее, — сказал Сергей Масликов. Помимо прочего он также сложил в сумку некоторые бумаги, имеющие отношение к его уголовному делу. Кроме того, Сергей Масликов решил взять с собой ручки и тетради, чтобы вести дневник. Из книг он взял в СИЗО уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, самоучитель арабского языка («Очень надеюсь полезно провести время»), а также учебник астрономии и методическое пособие к нему, которое разрабатывал вместе с коллегами («Будем вести просветительскую деятельность»).

Бывший директор Новосибирского планетария Сергей Масликов попал под уголовное дело из-за сдачи в аренду муниципального оборудования.



Сегодня утром Сергей Масликов пришёл в суд в приподнятом настроении Фото: Александр Ощепков

— В период времени с 2014 по 2017 год руководитель МКУ ДО «ДЮЦ "Планетарий"» сдавал в аренду состоящее на балансе оборудование, а именно видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, принадлежащее департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в нарушение установленного мэрией города Новосибирска порядка, без разрешения мэрии города Новосибирска, — рассказывал ранее старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.



Как посчитали следователи, за эти услуги руководителю планетария удалось незаконно получить около 700 тысяч рублей. После эти деньги, по версии следствия, он легализовал при помощи подконтрольной организации. Преступления обнаружили оперативники отдела полиции № 6 «Октябрьский».

Сергея Масликова задержали в феврале 2018 года. Сначала директор планетария был под стражей, потом его перевели под домашний арест. По признанию самого Масликова, эта мера пресечения дала ему возможность впервые за многие годы побыть с семьёй и полноценно заняться наукой. Прошлым летом обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, а в начале 2019 года уголовное дело Сергея Масликова поступило в Октябрьский районный суд.

По данным издания «КоммерсантЪ», во время судебного процесса прокуратура переквалифицировала статью обвинения на менее тяжкую: со взяточничества (ст. 290 УК РФ) на злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ). Гособвинитель настаивала на том, чтобы суд приговорил Сергея Масликова к трём годам колонии общего режима.