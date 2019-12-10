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Криминал

Новосибирец из ревности открыл стрельбу на вокзале в Новокузнецке

Конфликт двух новосибирцев попал на видео

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Конфликт двух новосибирцев попал на видео

Конфликт двух новосибирцев попал на видео

На вокзале в Новокузнецке 39-летний житель Новосибирска устроил стрельбу — его задержали сотрудники полиции.

— По предварительным данным, конфликт между задержанным и его оппонентом, 35-летним жителем Новосибирска, произошел на почве неприязненных отношений и ревности, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Пострадавшего доставили в больницу с касательным ранением головы. Врачи осмотрели его и отпустили на амбулаторное лечение.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося для квалификации действий участников происшествия и принятия процессуального решения, — добавили в ведомстве.

Если у вас есть важная информация о стрельбе на новокузнецком вокзале или вы знаете участников конфликта, то свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

В прошедшие выходные полиция опубликовала фотографии и видеозаписи задержания участников конфликта со стрельбой на Хилокском рынке.

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