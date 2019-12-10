Новосибирец из ревности открыл стрельбу на вокзале в Новокузнецке

— По предварительным данным, конфликт между задержанным и его оппонентом, 35-летним жителем Новосибирска, произошел на почве неприязненных отношений и ревности, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося для квалификации действий участников происшествия и принятия процессуального решения, — добавили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу с касательным ранением головы. Врачи осмотрели его и отпустили на амбулаторное лечение.

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В прошедшие выходные полиция опубликовала фотографии и видеозаписи задержания участников конфликта со стрельбой на Хилокском рынке.