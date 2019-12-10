Четыре человека пострадали в ночном ДТП на улице Кирова

В Новосибирске сегодня ночью, 10 декабря, около 2:00 в Октябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля.

— Четыре человека пострадали в ДТП на улице Кирова, 343. Столкнулись две легковые машины. Сообщение пришло по ЭРА-ГЛОНАСС и от свидетеля. Скорая была на месте, зажатых в автомобилях не было, — сообщили корреспонденту НГС в службе «112».

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.



Вчера появилось видео воскресной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске. Авария произошла поздно вечером 8 декабря — автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Мерседесом».

